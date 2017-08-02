Стрелявший у китайского консульства в Лос-Анджелесе мужчина был гражданином Китая
2 августа 2017, 09:45
Полиция установила личность стрелявшего. Мужчина покончил с собой.
По словам представителя полиции города Майка Лопеса, гражданин Китая сделал несколько выстрелов рядом со зданием консульства, передает РИА Новости.
Он также подтвердил, что мужчина покончил с собой в машине рядом со зданием.
Ранее сообщалось, что мужчина в возрасте около 60 лет открыл огонь рядом с китайским консульством в Лос-Анджелесе, после чего покончил с собой. В результате инцидента никто не пострадал.
Фото © РИА Новости / Наталья Селиверстова
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