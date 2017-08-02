Стрелявший у китайского консульства в Лос-Анджелесе мужчина был гражданином Китая

По словам представителя полиции города Майка Лопеса, гражданин Китая сделал несколько выстрелов рядом со зданием консульства, передает передает РИА Новости





Он также подтвердил, что мужчина покончил с собой в машине рядом со зданием.





Ранее сообщалось, что мужчина в возрасте около 60 лет открыл огонь рядом с китайским консульством в Лос-Анджелесе, после чего покончил с собой. В результате инцидента никто не пострадал.



