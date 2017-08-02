Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кадыров рассказал, как остановить вербовку молодежи в ИГИЛ

2 августа 2017, 09:53

Глава Чечни заявил, что для борьбы с «идеологией шайтанов» необходимы ежедневные воспитательные беседы с молодежью.

Глава Чечни Рамзан Кадыров указал на необходимость ежедневной разъяснительной работы с молодыми гражданами в целях предотвратить их вступление в ряды террористов. Об этом он написал в своем Instagram, передает телеканал НТВ.

На совещании правительства республики по развитию горных районов во вторник он отметил, что вербовщики террористической группировки ИГИЛ* не оставляют попыток привлечь на свою сторону молодежь.

Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Я обратил внимание, что идеологи террористов не оставляют попытки вербовки молодых людей в ряды „Иблисского государства“. Называя себя мусульманами, иблисские банды подрывали в Сирии святыни, разрушили мечети. Необходимо ежедневно проводить разъяснительную работу с молодежью. В этот процесс важно вовлечь все возможные институты, от имамов до участковых. В любом случае на территории Чеченской Республики идеология шайтанов не пройдет, как бы они этого ни хотели».

*террористическая организация, запрещенная в Казахстане

Фото: kadyrov_95/ instagram.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...