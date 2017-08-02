Кадыров рассказал, как остановить вербовку молодежи в ИГИЛ

Глава Чечни Рамзан Кадыров указал на необходимость ежедневной разъяснительной работы с молодыми гражданами в целях предотвратить их вступление в ряды террористов. Об этом он написал в своем Instagram , передает , передает телеканал НТВ





На совещании правительства республики по развитию горных районов во вторник он отметил, что вербовщики террористической группировки ИГИЛ* не оставляют попыток привлечь на свою сторону молодежь.





Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Я обратил внимание, что идеологи террористов не оставляют попытки вербовки молодых людей в ряды „Иблисского государства“. Называя себя мусульманами, иблисские банды подрывали в Сирии святыни, разрушили мечети. Необходимо ежедневно проводить разъяснительную работу с молодежью. В этот процесс важно вовлечь все возможные институты, от имамов до участковых. В любом случае на территории Чеченской Республики идеология шайтанов не пройдет, как бы они этого ни хотели».





*террористическая организация, запрещенная в Казахстане



