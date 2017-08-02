В Нацбанке рассказали о предварительной оценке платежного баланса РК

В первом полугодии 2017 года дефицит текущего счета, по предварительной оценке, снизился на 30,5% и составил 2,6 млрд. долл. США. При этом во 2 квартале 2017 года дефицит сократился на 16,2% (до 1,2 млрд. долл. США) относительно предыдущего квартала и более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , передает пресс-служба Национального банка РК.





Относительный рост мировых цен на нефть и запуск производства на месторождении «Кашаган», с одной стороны, обеспечили прирост экспортных доходов, а с другой – способствовали росту доходов иностранных прямых инвесторов. Мировые цены на нефть сорта brent в среднем за 1 полугодие 2017 года составили 52,2 долл. США за баррель (40,2 долл. США за баррель в среднем за 1 полугодие 2016 года). Положительное сальдо торгового баланса увеличилось почти вдвое с 4,6 млрд. долл. США в 1 полугодии 2016 года до 8,6 млрд. долл. США в 1 полугодии текущего года.





Экспорт товаров составил 23,4 млрд. долл. США, увеличившись на 36,2% или на 6,2 млрд. долл. США относительно показателя 1 полугодия 2016 года. При этом стоимость экспорта нефти и газового конденсата выросла на 44,7%, а экспорт черных и цветных металлов вырос на 69,6% и 25,1% соответственно.





Импорт товаров составил 14,8 млрд. долл. США, увеличившись на 16,8% относительно 1 полугодия 2016 года. Прирост произошел по всем группам основной товарной номенклатуры. Наибольшее увеличение произошло по ввозу потребительских непродовольственных товаров.

Выплаты доходов иностранных прямых инвесторов выросли в сравнении с 1 полугодием 2016 года в 1,5 раза до 8,1 млрд. долл. США, а в целом отрицательное сальдо баланса инвестиционных доходов в 1 полугодии 2017 года составило 8,4 млрд. долл. США. Более 50% доходов прямых иностранных инвесторов было обратно инвестировано ими в дочерние предприятия в Казахстане.





Чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка), по предварительным данным, составил 2,6 млрд. долл. США.





По прямым иностранным инвестициям чистый приток капитала составил 4,1 млрд. долл. США, что связано в основном с реинвестированием доходов в казахстанские предприятия и ростом межфирменной задолженности перед аффилированными лицами.





По портфельным инвестициям чистый приток капитала составил 2,2 млрд. долл. США, что обеспечено в основном за счет выпуска небанковскими организациями еврооблигаций на международных рынках капитала.





Отток финансовых ресурсов из страны по другим инвестициям связан с ростом краткосрочных активов резидентов на зарубежных счетах и увеличением дебиторской задолженности небанковских организаций, а также с сокращением банками и небанковскими организациями обязательств по долгосрочным займам.



