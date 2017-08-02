Ипотека с государственной поддержкой: кому выдадут кредит на льготных условиях?

Государство совместно с банками и казахстанской ипотечной компанией запустило льготную ипотечную программу. Ставка составляет всего 10% годовых.





Квартирный вопрос, как известно еще из классики, – явление невероятно влиятельное. Перспектива получить отдельное жилье способна укреплять семьи, стимулировать работоспособность и воспитывать ответственность. Если подобная перспектива появляется у населения целой страны, то государство здесь явно настроено достичь такого же положительного эффекта.





Речь сейчас идет о запуске государственной жилищной программы «Нурлы жер», в рамках которой казахстанцы смогут получать ипотечные кредиты на выгодных условиях. Программа реализуется через банки второго уровня и некоторые уже начали работать по ней.





Так, активное консультирование и прием заявок с начала июня осуществляет АТФБанк, который уже много лет считается одним из лидеров по продвижению государственных программ и «Нурлы жер» не стала исключением. Механизмы программы просты: государство субсидирует ставку по ипотечным кредитам, выдаваемым на приобретение жилья на первичном рынке.





Сейчас – вне программы «Нурлы жер» - заемщику практически невозможно найти ставку в 10%, стандартные ипотечные программы предусматривают ставку вознаграждения от 15% и выше. Сочетание доступной процентной ставки и возможность получить новое качественное жилье и стало для казахстанцев главным источником интереса к программе, отмечают в АТФБанке.





Но, кто же может получить ипотеку по льготной ставке?





«Самое важное, что Программа не предусматривает ограничений. Участие в ней может принять любой гражданин нашей страны независимо от того в каком регионе он проживает, какой недвижимостью уже владеет и где собирается приобретать новое жилье», – сообщили в алматинском филиале банка.





При этом в отличие от других государственных программ по «Нурлы жер» не нужно будет откладывать и накапливать средства на специальных сберегательных счетах, стоять в очереди. За оформление кредита нет дополнительных комиссий, что в том числе позволило снизить стоимость ипотеки.

Условий по программе всего три. Приобретаемое жилье должно быть новым. В Астане и Алматы по этой программе можно получить до 20 миллионов тенге, в регионах – до 15 миллионов тенге. Первоначальный взнос – от 30%. Сам кредит можно оформить на срок до 15 лет, при этом срок субсидирования ставки до 10 лет.





Интерес к участию в программе растет с каждым днем, по мере распространения информации. К примеру, жительница Астаны Камшат, которую корреспондент Zakon.kz встретил в отделении АТФБанка, подала заявку на получение ипотечного кредита, чтобы приобрести квартиру для сына.





«Мы ожидали, что государство начнет программу по кредитованию «первички» только осенью. Но на прошлой неделе узнали, что в АТФБанке уже по льготной программе заявки принимают. Рядом с нами как раз сейчас сдают новостройку. Если получится по «Нурлы жер» купить квартиру, то молодым не придется снимать жилье», - говорит Камшат.





Сейчас запущен первый этап программы, рассчитанный на 2017-2021 годы. Только на текущий год из бюджета выделено 10 млрд тенге, что дает шанс на новое жилье почти восьми тысячам семей.



