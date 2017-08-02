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Трамп назвал Белый дом "настоящей дырой"

2 августа 2017, 09:59

По данным СМИ, именно по этой причине глава государства провёл 11 из 28 выходных в своём гольф-клубе в Бедминстере.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с членами своего гольф-клуба в Нью-Джерси сказал, что так много выходных проводит вне Белого дома, потому что официальная резиденция — "настоящая дыра". Об этом сообщает Sports Illustrated, передает Life.ru.

К настоящему моменту комментариев от Белого дома по поводу высказывания главы государства не поступало.

При этом, по словам тех, кому довелось играть с Трампом, президент превозносит всё, что есть в его клубе.

"Разве это не самый лучший асфальт, который вы видели в своей жизни?" Или: "Вы когда-нибудь пробовали бургер лучше?", — повторяют его выражения источники.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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