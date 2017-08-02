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Инфляция в Казахстане в июне 2017 года составила 0,4% - НБ РК

2 августа 2017, 10:02

Годовая инфляция сохранилась на уровне 7,5%.

Инфляция в Республике Казахстан в июне 2017 года составила 0,4%, с начала текущего года – 3,7 %, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Годовая инфляция сохранилась на уровне 7,5% и продолжает находиться в пределах целевого коридора 6-8% на 2017 год.

Цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,7%, непродовольственные товары – на 7,7%, платные услуги – на 4,8%.

В июне 2017 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,4%.



Фото: egemen.kz


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