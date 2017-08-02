ForteBank вошел в топ-5 крупнейших банков Казахстана

В июне банк заработал рекордный размер комиссионных доходов, преодолев порог в 1 млрд тенге в месяц.

По итогам первого полугодия 2017 года ForteBank продемонстрировал качественный рост по ключевым финансовым показателям. Данные предоставлены на основании неаудированной консолидированной финансовой отчетности.





Активы





Активы Банка выросли на 9,0% и составили 1 328 млрд тенге на фоне снижения активов рынка на 1,6%. Тем самым, по результатом деятельности за 6 месяцев 2017 года ForteBank вошел в топ-5 БВУ Казахстана по размеру активов, продемонстрировав рост на 3 позиции.





Уровень ликвидности остается одним из наиболее высоких на рынке, коэффициент текущей ликвидности К4 (отношение текущих оборотных активов к краткосрочным обязательствам) составляет 223%, при нормативе не менее 30%).





В первом полугодии банк активно кредитовал частных клиентов и юридических лиц. Общий кредитный портфель банка составил более 547 млрд тенге с приростом за полугодие 6,4% на фоне общего снижения рынка на 0,3%.





Качество кредитного портфеля улучшилось, доля недействующих кредитов по методике Национального Банка РК по состоянию на 1 июля 2017 года составила 7,07% по сравнению с 7,48% на 1 января 2017 года.

В целом по банковскому сектору произошло ухудшение качества кредитного портфеля, доля проблемных займов увеличилась с 6,72% на начало года до 10,71% на конец первого полугодия 2017 года.





Депозиты





Депозитный портфель ForteBank с начала года вырос на 9,7% на фоне общерыночного снижения портфеля на 2,9% и составил 990 млрд тенге по сравнению с 902 млрд тенге на 01 января 2017 года.





Капитал и прибыль





Собственный капитал банка вырос на 1,9 миллиарда тенге или на 1,1 процента. При этом в мае 2017 года были выплачены дивиденды на 4,6 миллиарда тенге.

Коэффициент достаточности капитала К1, измеряющий отношение собственного капитала банка к активам, взвешенным по степени риска, составил 18,6%, при нормативе не менее 5,5%.





Чистая прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 37,9%, составив 6,1 млрд тенге.





В июне банк заработал рекордный размер комиссионных доходов, преодолев порог в 1 млрд тенге в месяц. Комиссионный доход банка за первое полугодие 2017 вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 54,4%.





Рекордная положительная динамика по результатам полугодия отмечается по числу пользователей мобильного и интернет банкинга – рост на 115% по сравнению с началом года.





«Мы в целом довольны результатами первого полугодия. Фокус на продуктах и клиентах оправдывает себя. Мы ожидаем продолжение положительной динамики»,- прокомментировал полученные результаты Председатель Правления ForteBank Магжан Ауэзов.





Общая информация о банке





АО «ForteBank» – один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 году в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также обширной терминальной и эквайринговой сетью, насчитывающей более 860 банкоматов и около 8 380 POS-терминалов в торговых и сервисных предприятиях. В Банке работает более 3 580 специалистов.



















