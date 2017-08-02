Инфляция в Республике Казахстан за январь-июль 2017 года составила 3,8%

Цены на продовольственные товары за семь месяцев т.г. (июль 2017г. к декабрю 2016г.) увеличились на 4,6%, непродовольственные - на 3,5%, платные услуги - на 3,3%.

в процентах, прирост +, снижение - Июль 2017г. к Январь-июль 2017г. к январю-июлю 2016г. июню 2017г. декабрю 2016г. июлю 2016г. декабрю 2015г. Товары и услуги 0,1 3,8 7,1 12,6 7,6 Продовольственные товары -0,5 4,6 8,6 14,7 9,4 Непродовольственные товары 0,4 3,5 7,7 13,2 8,2 Платные услуги для населения 0,5 3,3 4,7 9,6 4,8

С начала текущего года (июль 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на картофель на 47,4%, баранину - на 11,5%, говядину - на 10%, овощи свежие - на 9,1%, фрукты свежие, молоко консервированное - по 7%, конину - на 6,2%, масло сливочное - на 5,8%, сыр сычужный - на 5,3%, кондитерские изделия - на 4,9%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 69,3%, помидоры - на 45%, яйца - на 29,2%, крупу гречневую - на 16,4%, масло подсолнечное - на 9,7%, перец сладкий - на 6,3%.

Прирост цен на автомобили, стеклянные и керамические изделия составил по 5,3%, текстильные изделия - 3,8%, газеты, книги и канцелярские товары - 3,6%, бытовые приборы - 3,2%, товары личного пользования - 3,1%, фармацевтическую продукцию, строительные материалы - по 3%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 7,7%, дизельное топливо - на 7,4%, бензин - на 5,1%.

Уровень цен на услуги санаториев вырос на 9,4%, правовые услуги - на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги здравоохранения, путевки на экскурсии и отдых - по 4,9%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 2,8%, общественного питания - на 2,6%. Проезд внутригородским автобусом подорожал на 4,2%, междугородним автобусом - на 4,4%, воздушным пассажирским транспортом - на 16,9%, а железнодорожным - подешевел на 0,3%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 9,6%, отопление центральное - на 7,3%, холодную воду - на 5,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,8%, горячую воду, электроэнергию - по 3,8%, содержание жилья - на 3,5%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.