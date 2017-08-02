Журналист The Ring раскрыл недостатки Головкина и назвал сильные стороны "Канело"

По его словам, не следует недооценивать мексиканского боксера.

Журналист авторитетного журнала о боксе The Ring Майк Коппинджер поделился своим мнением о поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), пишет Vesti.kz





"Вы недооцениваете "Канело". На его стороне молодость. Он потрясающий панчер, выбрасывающий комбинации, и он отлично двигается для работы в инсайде. Минус Головкина - это его защита, а "Канело" - точный панчер. Он, по крайней мере, думает о защите. Головкин делает мало движений головой, когда не бьет. Джейкобс пробился через его оборону несколькими прямыми ударами. Я видел равный бой, не покупайтесь на шумиху. Я видел их в деле много раз, "Канело" крупнее (Головкина), и особенно это будет заметно в вечер боя",- написал Коппинджер в своем твиттере.





Ранее на слабую защиту Головкина обратил внимание экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог. По его словам, казахстанец много пропускает, и этим может воспользоваться "Канело".





Напомним, бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.



