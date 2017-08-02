Реальная заработная плата в РК за 2 квартал 2017 года

Реальная стоимость зарплат в Казахстане продолжает падать - минус 3% во 2 кв. текущего года. Самое сильное обесценение зарплат - в Атырауской области

Реальные зарплаты казахстанцев ускорили падение - в 2 кв. текущего года покупательская способность заработных плат наемных работников сократилась на 2,9% по сравнению с уровнем годом ранее.

Напомним, что в январе-марте текущего года годовое падение стоимости зарплат в Казахстане составило 2%.

При этом среднемесячная номинальная зарплата жителей РК выросла на 4,4%, однако рост цен на основные потребительские товары и услуги оказался более сильным, и реальная стоимость трудовых доходов в стране в итоге оказалась ниже.

Национальный рынок наемного труда пытается восстановиться в размерах, однако темпы прироста довольно слабые.

Фактическая численность наемных работников в РК в январе-июне текущего года составила 3,5 млн человек. Это всего на 1,5% больше уровня численности годом ранее.

Отметим, что размеры рынка труда показали резкое сокращение в прошлом году, когда среднегодовой уровень уменьшения показателя составил 5,4%. В течение последних 5 лет максимальная численность наемных работников в республике была зафиксирована в 2015 году - 3,6 млн человек.

Во 2 кв. 2017 года всего в двух регионах РК был зафиксирован рост реальных зарплат - в Актюбинской области (на 1,3%) и в Мангистауской области (на 0,8%).

При этом наибольшее сокращение покупательской способности заработных плат в апреле-июне испытали жители Атырауской области - здесь реальные зарплаты упали сразу на 13,3% по отношению ко 2 кв. 2016 года.

В Астане оклады работников стали стоить на 0,1% меньше, если учитывать действие инфляции. В Алматы падение реальных зарплат стало более существенным - минус 5,2% в годовом выражении.

С текущего года в Казахстане стартует Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Программа рассчитана до 2021 года, по ее окончанию ожидается, что:

- уровень безработицы в РК не будет превышать 4,8%;

- доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным образованием в составе рабочей силы будет не более 20%;

- доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого населения составит не более 10%.