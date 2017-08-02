Среди покупателей авто активизировались мошенники

Существует множество схем, которые мошенники пытаются использовать для отъёма денег у покупателей либо продавцов автомобилей. Последнюю неделю или две в соцсетях сообщается ещё об одном варианте преступной схемы , пишет , пишет портал "Колеса"





Хронология вроде как уже известна, но по-своему особенна. Начало — как обычно: преступник представляется заинтересованными покупателем из другого города. Чаще сообщается, что он из Усть-Каменогорска. Выбор падает в основном на дорогие автомобили. Продавца заверяют, что машина понравилась, но приехать за ней покупатель сможет только через несколько дней. Подкрепить желание мошенник готов задатком — за $2 000–4 000 злоумышленник просит снять машину с продажи и поставить на паркинг.





Деньги вероятный преступник предлагает перевести на карту Halyk Bank или Сбербанка (это тоже характерный почерк мошенников) и, естественно, спрашивает её номер. С этого момента схема развода слегка отличается от озвученных ранее. Раньше мошенники уповали на то, что «клиент» скинет 16-значный номер и обратную сторону карточки, где есть секретный код CVV2 или CVC2.



