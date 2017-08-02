Среди покупателей авто активизировались мошенники
2 августа 2017, 10:36
За неделю на уловки преступников едва не попались несколько автомобилистов, продающих машины.
Существует множество схем, которые мошенники пытаются использовать для отъёма денег у покупателей либо продавцов автомобилей. Последнюю неделю или две в соцсетях сообщается ещё об одном варианте преступной схемы, пишет портал "Колеса".
Хронология вроде как уже известна, но по-своему особенна. Начало — как обычно: преступник представляется заинтересованными покупателем из другого города. Чаще сообщается, что он из Усть-Каменогорска. Выбор падает в основном на дорогие автомобили. Продавца заверяют, что машина понравилась, но приехать за ней покупатель сможет только через несколько дней. Подкрепить желание мошенник готов задатком — за $2 000–4 000 злоумышленник просит снять машину с продажи и поставить на паркинг.
Деньги вероятный преступник предлагает перевести на карту Halyk Bank или Сбербанка (это тоже характерный почерк мошенников) и, естественно, спрашивает её номер. С этого момента схема развода слегка отличается от озвученных ранее. Раньше мошенники уповали на то, что «клиент» скинет 16-значный номер и обратную сторону карточки, где есть секретный код CVV2 или CVC2.
Теперь же лжепокупатель просит дойти до ближайшего банкомата, и сменить номер телефона, привязанный к карте, якобы для подтверждения платежа. Делать этого ни в коем случае нельзя. Таким образом преступники получат доступ к счёту.
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