Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Среди покупателей авто активизировались мошенники

2 августа 2017, 10:36

За неделю на уловки преступников едва не попались несколько автомобилистов, продающих машины.

Существует множество схем, которые мошенники пытаются использовать для отъёма денег у покупателей либо продавцов автомобилей. Последнюю неделю или две в соцсетях сообщается ещё об одном варианте преступной схемы, пишет портал "Колеса".

Хронология вроде как уже известна, но по-своему особенна. Начало — как обычно: преступник представляется заинтересованными покупателем из другого города. Чаще сообщается, что он из Усть-Каменогорска. Выбор падает в основном на дорогие автомобили. Продавца заверяют, что машина понравилась, но приехать за ней покупатель сможет только через несколько дней. Подкрепить желание мошенник готов задатком — за $2 000–4 000 злоумышленник просит снять машину с продажи и поставить на паркинг.

Деньги вероятный преступник предлагает перевести на карту Halyk Bank или Сбербанка (это тоже характерный почерк мошенников) и, естественно, спрашивает её номер. С этого момента схема развода слегка отличается от озвученных ранее. Раньше мошенники уповали на то, что «клиент» скинет 16-значный номер и обратную сторону карточки, где есть секретный код CVV2 или CVC2.

Теперь же лжепокупатель просит дойти до ближайшего банкомата, и сменить номер телефона, привязанный к карте, якобы для подтверждения платежа. Делать этого ни в коем случае нельзя. Таким образом преступники получат доступ к счёту.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...