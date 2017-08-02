Власть с человеческим лицом: как известные политики выглядели в молодости

Президенты, премьер-министры и чиновники всегда вызывают большой интерес и не только среди тех, кто живо интересуется политикой.

Обывателей всегда волнует личная жизнь сильных мира сего — с кем встречаются, как одеваются, чем увлекаются. И конечно же, как выглядят и выглядели когда-то, на заре своей политической карьеры.





Woman.ru запускает машину времени и приглашает вас, дорогие читатели, ненадолго вернуться в прошлое и полюбоваться на молодую Валентину Матвиенко с эффектными стрелками на глазах, удивиться молодому Михаилу Горбачеву, который запросто мог бы сниматься в голливудских фильмах, и оценить волнующие бакенбарды Владимира Жириновского. Мы собрали ретро-снимки российских и западных политиков, которые вы, возможно, раньше никогда не видели.













Серебряная медаль в школе, красный диплом в медицинском университете — активистка, комсомолка и просто красавица Валя Тютина (девичья фамилия нашей героини, — прим. Woman.ru) всегда была примером для других. Обладая абсолютно кинематографичной внешностью, которую она подчеркивала стрелками в стиле красавицы Татьяны Самойловой, девушка мечтала стать серьезным ученым, но судьба распорядилась иначе.







За 35 лет Валентина Матвиенко прошла путь от секретаря райкома комсомола до должности спикера Совета Федерации, статуса самой высокопоставленной чиновницы в Российской Федерации и той, которая первой опровергла мнение о том, что женщинам не место в политике. Повзрослевшая Валентина Тютина выглядит совершенно иначе, однако любовь к стрелкам по-прежнему при ней.









Последние 12 лет женщина, чье старое фото перед вами, является главой государства с населением 83 миллиона человек и единственной женщиной в мировой политике, к мнению которой прислушиваются лидеры других стран. Несмотря на милую, мягкую внешность, в юности наша героиня участвовала в митингах, построила прибыльный бизнес во дворе своего дома по продаже черники и… была завсегдатаем нудистских пляжей.









Зажатость, отсутствие ораторских способностей не помешали Ангеле Меркель — а именно ее фото 47-летней давности вы видели на предыдущей странице — стать самым успешным политиком наших дней.





Глядя на этого юношу с кротким взглядом и не скажешь, что в свободное от учебы на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета время он всерьез увлекался хард-роком и знал наизусть весь репертуар групп «Чайф», Deep Purple и Led Zeppelin. За прошедшие тридцать лет его внешность практически не изменилась (ну разве что прическа стала менее пышной), поэтому несложно догадаться, что речь идет о…





… Дмитрии Медведеве





Задумчивый взгляд, кудрявые волосы, бакенбарды… Ну просто молодой Байрон! А на самом деле перед вами юноша с доставшейся ему от отца фамилией Эйдельштейн, который спустя пару десятилетий станет самым эмоциональным и цитируемым политиком нашей страны.





Конечно же, это Владимир Вольфович Жириновский!





Привлекательный, подтянутый и приятный во всех отношениях молодой человек, которого вы видите на этом снимке, в студенческие годы слыл душой любой компании и главной мечтой однокурсниц. Все потому, что был не только красив и общителен, но и великолепно сочинял стихи и пел под гитару. Именно ему принадлежат слова гимна МГИМО. Вы ведь уже догадались, о ком идет речь?



Сергея Лаврова по праву считают самым харизматичным российским политиком. 67-летнего министра иностранных дел, занимающего свой пост аж с 2004 года, уважают, боятся, им восхищаются, его обсуждают. Коллеги называют Лаврова «господином Нет», западные журналисты за глаза именуют бонвиваном (за любовь к сигарам, хорошему вину и умение делать красивые комплименты в адрес красивых женщин). Главное, что все до единого признают его компетентность и дипломатический талант.





Этот выдающийся нос, усы и зачесанные на правую сторону волосы мы узнаем из тысячи. Внешность бывшего заместителя председателя колхоза «Ударник» за прошедшие десятилетия совершенно не изменилась, в отличие от его статуса…





… вот уже 23 года Александр Лукашенко является президентом Беларусии.





Спортсменка и комсомолка Юля Григян (девичья фамилия нашей героини, — прим. Woman.ru) была главной активисткой как в школьные, так и в студенческие годы. Преподаватели и однокурсники всегда отмечали у девушки задатки лидера и ее непоколебимую уверенность в себе. Именно эти качества и помогли ей в скором времени стать успешной бизнес-леди, а потом и заявить о себе в политике. И достаточно громко.









Устроить настоящую революцию Юлия Тимошенко смогла не только в собственной стране, но и в мировой fashion-индустрии. Западные модницы брали с нее пример во всем: узнали, что такое вышиванки, и принялись их активно скупать, полюбили платья с миниатюрными кружевными воротничками и, конечно, же начали плести косы «как у Юлии».









«Ну просто Дольф Лундгрен в молодости!» — писали многие интернет-пользователи, увидевшие этот снимок в Сети. Как вы понимаете, к голливудскому актеру он не имеет никакого отношения. А вот некоторые черты известного нам российского политика здесь явно угадываются. Признавайтесь, вы же догадались, кто это?





Все верно! Это Геннадий Зюганов.





В биографии самого одиозного итальянского политика найдется немало фактов, которые могли бы стать основой сюжета мелодраматической картины с участием красавиц и гангстеров. Однако наше внимание привлек тот факт, что в молодости, задолго до того, как стать бизнесменом, премьер-министром и героем скандальных хроник, он был певцом и зарабатывал на учебу работой на круизном лайнере. В идеально сидящем костюме, пестром галстуке и шляпе он пел о несчастной любви, завораживая зрителей своим слегка хрипловатым голосом.





Вы наверняка уже догадались, что речь идет о Сильвио Берлускони. Уйдя в отставку в 2011-м, он сосредоточился на своих бизнес-империях, но и о главном увлечении не забыл. Новые альбомы выпускает ежегодно, будоража женские сердца словами «Боюсь остаться я один, не уходи — ты все погубишь».





В юности этот молодой человек, которому в будущем был уготован невероятный карьерный рост, слыл настоящим бунтарем. Родители, не желавшие мириться со взрывным характером среднего сына, отправили его в военную академию. Именно там было сделано фото, которое вы видите перед собой







В учебном заведении у молодого человека, еще даже не подозревавшего, что его имя войдет в мировую историю, начала формироваться любовь к постоянству и размеренности. Постепенно хулиган превращался в того харизматичного бизнесмена и политика, которого мы знаем сегодня. Вы ведь уже поняли, что мы говорим о Дональде Трампе







«Фото после первого курса института. Лучшее время!» — такими словами герой снимка прокомментировал его спустя 37 лет после того, как он был сделан. Студент Костромского технологического института в джинсах клеш и куртке с нашивками уверенно смотрит в будущее и даже не догадывается, что станет…







… мэром Москвы. По словам однокурсников Сергея Собянина, в студенческие годы он не проявлял задатки будущего лидера, не любил участвовать в общественных делах и вообще был тихим и скромным. Не таким уж и скромным… раз смог изменить облик Москвы









Девушка на этом фото, по ее собственному признанию, росла абсолютным интровертом, замкнутой и необщительной. Единственной радостью были книги, которые она читала одну за другой. Ее любимым произведением в 12 лет была «Война и мир» Толстого. Но не думайте, что она отождествляла себя с Наташей Ростовой. Ролевой моделью нашей героини был Андрей Болконский!







Спустя десятилетия скромная девушка превратилась в уверенную в себе женщину, став настоящим авторитетом там, где традиционно правят бал мужчины. Это все, как вы уже догадались, об Ирине Хакамаде.







