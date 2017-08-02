Сменился главный редактор газеты «Казахстанская правда»

Ранее он занимал должность заместителя главного редактора в газете «Вечерний Алматы». В разные годы работал главным редактором республиканской общественно-политической газеты «Литер», в информационном агентстве «Казинформ», газетах «Труд» (казахстанское приложение) и «Казахстанская правда».

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