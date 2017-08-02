Сменился главный редактор газеты «Казахстанская правда»
Главным редактором газеты «Казахстанская правда» назначен Асыл Сагимбеков, передает Kazpravda.kz.
Ранее он занимал должность заместителя главного редактора в газете «Вечерний Алматы». В разные годы работал главным редактором республиканской общественно-политической газеты «Литер», в информационном агентстве «Казинформ», газетах «Труд» (казахстанское приложение) и «Казахстанская правда».
Прежний главный редактор издания Татьяна Костина вышла на пенсию.
2 августа 2017, 10:41
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»
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