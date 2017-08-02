Санврачи заверили алматинцев: разгуливающие днем крысы уже приняли яд

В департаменте охраны общественного здоровья Алматы рассказали, почему жители города стали чаще встречать разгуливающих среди бела дня крыс, передает передает МИА Казинформ





Для уничтожения грызунов при сплошной дератизации в городе используется наиболее эффективный химический метод - применение отравленных приманок. В качестве ядов применяются умеренно опасные дезсредства 3 класса токсичности, такие как бромадиолон, клерат, ланират, бараки, но только специально обученными работниками дезинфекционных организаций во избежание случайных отравлений.





Особенность действия этих ядов в том, что отравление наступает не сразу после поедания приманки, это специально разработано в целях введения в заблуждение крайне осторожных зверьков о наличии в приманках опасности.





«В этом году высокая заселенность крысами отмечалась в Алатауском, Ауэзовском и Медеуском районах, где больше всего частных жилых домов, сараев и погребов с провизией для грызунов, мусорных свалок, где грызуны питаются, а также условий для зимовки. Тем не менее, как такового роста количества крыс не происходит, что оценивается по результатам специально проводимых учетных отловов перед каждой дератизацией, производимой специалистами департамента охраны общественного здоровья и противочумного института по специальной методике»,- говорит и.о. руководителя департамента Ермек Камелов.





Прогулки по городу показывают, что полностью истребить грызунов не удается. Жители Алматы то и дело видят крыс на улицах, в том числе в центре города. Специалисты утверждают, что ситуация под контролем, и разгуливающие днем крысы уже приняли яд.





«После проведенных работ по раскладке ядов для крыс, поедая их, они начинают травиться и до наступления гибели в течение 5 - 6 дней теряют ориентацию в пространстве и присущие им осторожность и бдительность, выходят средь бела дня на открытые местности. Действие яда сопровождается раздутием тела грызуна. Все это гражданами визуально воспринимается как «увеличение» количества крыс, их «упитанность» и «наглость», - продолжает Ермек Камелов.



