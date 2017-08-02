Что нужно знать по ОСМС

По уплате взносов и отчислений на ОСМС юридическими лицами

С 1 июля 2017 года юридические лица как работодатели будут производить отчисления из расчета 1% от объекта исчисления отчислений (начисленного дохода каждого работника) из средств ФОТ без удержания с заработной платы.

В последующие годы отчисления будут проводиться по следующей схеме:

с 1 января 2018 года - 1,5 % от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2020 года - 2 % от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2022 года - 3 % от объекта исчисления отчислений.

Объектом исчисления отчислений являются расходы работодателя, выплачиваемые работнику в виде доходов, то есть заработанной платы, работнику.

С 1 января 2019 года юридическое лицо - работодатель начнет производить взносы работников в размере:

с 1 января 2019 года - 1 % от объекта исчисления взносов (заработной платы каждого работника) с удержанием из заработной платы;

с 1 января 2020 года - 2 % от объекта исчисления взносов (заработной платы каждого работника) с удержанием из заработной платы.

Объектом исчисления взносов работников, являются доходы работников, то есть заработанная плата работников.

Оплату отчислений производят через банки на счет Госкорпорации «Правительство для граждан». Все банки уже оповещены соответствующим письмом Национального банка о наличии такого счета у Государственной корпорации.

Отчисления осуществляются до 25 числа месяца, следующего за отчетным (первое отчисление осуществляется до 25 августа 2017 года).

О чем важно знать

Если Вы работодатель, то с 1 июля 2017 года начинаете платить 1% от заработной платы работника, но при этом ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления отчислений/взносов, не должен превышать 15-кратный размер минимальной заработной платы (в 2017 году - 366 885 тенге).

Согласно пункту 14-2 статьи 100 Налогового кодекса РК затраты работодателя на отчисления в ФСМС компенсируются при вычете КПН.

По уплате взносов и отчислений на ОСМС для ИП и приравненных к ним лиц (частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы) и для физических лиц, которые получают доход по договорам гражданско-правового характера (ГПХ)

ИП и приравненные к ним лица, уплачивают взносы статично в размере 5% от 2-кратного размера МЗП или 2 446 тенге в месяц с июля 2017 года.

Физические лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, уплачивают взнос в размере 5% от суммы договора с 1 июля 2017 года.

Указанные лица оплату взносов производят с 1 июля 2017 года в банках и в отделениях Казпочты на счет Правительства для граждан - это Государственная корпорация. Все банки и Казпочта уже оповещены соответствующим письмом Национального банка о наличии такого счета у Государственной корпорации.

Взносы осуществляются до 25 числа месяца, следующего за отчетным (первые взносы осуществляются до 25 августа 2017 года).

Необходимости знать номер счета нет, при осуществлении платежа вы указываете лишь КНП - это 122 для ИП и приравненных к ним лиц. Система автоматически выдает эти данные и отправляет средства по назначению.

За физических лиц, которые получают доход по договорам гражданско-правового характера, оплату производят налоговые агенты.

Налоговый агент - это индивидуальный предприниматель, частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор, юридическое лицо, в том числе юридическое лицо-нерезидент, на которые в соответствии с Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты.

О чем важно помнить

для ИП сроки для уплаты взносов:

- при общеустановленном режиме налогообложения - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;

- при специальном налоговом режиме на основе патента, - в срок, предусмотренный налоговым законодательством РК для уплаты стоимости патента;

- крестьянские или фермерские хозяйства, применяющие специальный налоговый режим, - в порядке и сроки, которые предусмотрены налоговым законодательством РК (то есть не позднее 10 апреля и 10 ноября).

Если вы неправильно ввели персональные данные: ИИН, ФИО получателя или указали неверную сумму, то платеж будет возвращен на Ваш счет в банке. Если платеж был осуществлен без открытия счета, то перепроверьте обработку платежа в течение 2-3 рабочих дней после внесения взноса.

Для сведения

В настоящее время Министерством здравоохранения РК разработан проект Правил, которые регламентируют порядок и сроки исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов. С проектом Правил вы сможете ознакомиться на сайте Министерства (mz.gov.kz)

Также, Национальным банком внесены поправки в Правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, которые предусматривают в приложении 11 данных Правил, а именно в Квитанции (для социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования) и в Извещении (для социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования) следующие платежи:

1) отчисления на обязательное социальное медицинское страхование с номером КНП 121;

2) взносы на обязательное социальное медицинское страхование с номером КНП 122.

Несвоевременно перечисленные суммы отчислений и взносов подлежат перечислению на счет Фонда социального медицинского страхования с начисленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования за каждый день просрочки, включая день оплаты.

Администрирование платежей (отчислений и взносов) осуществляется налоговыми органами.