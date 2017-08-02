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Продавщица яиц из Астаны покорила интернет своим голосом

2 августа 2017, 10:53

Пользователи советуют ей спеть вместе с любимцем публики – Димашем Кудайбергеновым.

Продавщица яиц на столичном рынке покорила пользователей Сети своим голосом. Ролик, на котором женщина по просьбе покупателя исполняет песню, уже набрал в интернете более ста тысяч просмотров, пишет Sputnik Казахстан.

Успевшие полюбить продавщицу за ее сопрано заочно предлагают ей спеть дуэтом с Димашем Кудайбергеновым. На видео женщина исполнила отрывок из композиции "Туған өлке".

Как уточняют пользователи, жительница Астаны по имени Нургиса работает на рынке "Евразия" и уже несколько лет притягивает покупателей звонким голосом.

"Вот как работать нужно, с хорошим настроением, умело, дарить свой позитив другим, любить свою работу! Неважно, кто ты: продавец, дворник или начальник!" — написала пользователь Азиза Нурмуханова.

Некоторые пошутили, что, возможно, время от времени продавщица яиц выпивает немного сырой продукции, чтобы держать себя в форме.

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Публикация от Almaty | Astana | Video (@kaztwitter) Июл 30 2017 в 11:21 PDT


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