В квитанциях алматинцев исчезнет одна строка

С 1 августа из квитанций ИВЦ об уплате коммунальных платежей исчезнет строка «Юридические услуги». Сервис, просуществовавший несколько лет, приостановлен из-за проверок со стороны Департамента Комитета по регулированию монополий, защите конкуренции и прав потребителей Миннацэкономики РК г. Алматы , пишет , пишет портал "Крыша"





Отметим, это не первый случай исчезновения строк из коммунальных квитанций. Ранее с подачи антимонопольного департамента эта участь постигла сервис «Служба спасения». А сами проверки начались после того, как в мартовских квитанциях алматинцам предложили платить за «Страхование недвижимости». Несмотря на то что оплата была добровольной, юристы усмотрели в этом нарушение прав потребителей.





Напомним, стоимость сервиса «Юридические услуги» составляла 70 тенге в месяц. Оплата производилась добровольно. Внося ежемесячные средства, граждане могли получить бесплатную консультацию по работе КСК. В настоящее время услуга приостановлена на неопределённый срок.







