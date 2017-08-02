В квитанциях алматинцев исчезнет одна строка
2 августа 2017, 10:57
Стоимость сервиса «Юридические услуги» составляла 70 тенге в месяц. Оплата производилась добровольно.
С 1 августа из квитанций ИВЦ об уплате коммунальных платежей исчезнет строка «Юридические услуги». Сервис, просуществовавший несколько лет, приостановлен из-за проверок со стороны Департамента Комитета по регулированию монополий, защите конкуренции и прав потребителей Миннацэкономики РК г. Алматы, пишет портал "Крыша".
Отметим, это не первый случай исчезновения строк из коммунальных квитанций. Ранее с подачи антимонопольного департамента эта участь постигла сервис «Служба спасения». А сами проверки начались после того, как в мартовских квитанциях алматинцам предложили платить за «Страхование недвижимости». Несмотря на то что оплата была добровольной, юристы усмотрели в этом нарушение прав потребителей.
Напомним, стоимость сервиса «Юридические услуги» составляла 70 тенге в месяц. Оплата производилась добровольно. Внося ежемесячные средства, граждане могли получить бесплатную консультацию по работе КСК. В настоящее время услуга приостановлена на неопределённый срок.
Фото: bytrf.ru
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