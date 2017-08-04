Трансляция ЭКСПО-2017: Национальный день Исламской Республики Иран
4 августа 2017, 15:59
В программе будет представлена увлекательная культурная программа.
Сегодня в рамках международной выставки ЭКСПО-2017 проходит празднование Национального дня Исламской Республики Иран, передает Zakon.kz.
В мероприятии примут участие вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров и заместитель министра индустрии и торговли ИРИ Хоссейн Эсфахбоди.
В программе будет представлена увлекательная культурная программа. Ансамбль персидской музыки «Растак» исполнит произведения, заключающие в себе симбиоз традиционных инструментов и современных ритмов. Группа провела множество концертов по всему миру, в том числе в Италии, Австрии, США, Японии, Бельгии и многих других странах. Кроме того, танцевальный коллектив «Азери» продемонстрирует зрителям народные иранские танцы.
Идея экспозиции Национального павильона Ирана, одного из ведущих экспортеров нефти в мире, заключается в демонстрации перехода государства от сырьевого прошлого в техногенное будущее. Этот путь показывает движение страны в направлении развития возобновляемых источников энергии. Также, представлена информация об энергетическом будущем Ирана и его природном, ресурсном и инвестиционном потенциале. Посетители павильона смогут изучить иранские методы оптимального использования энергетических ресурсов и сохранения энергии.
Фото: kursiv.kz
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