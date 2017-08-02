В Казахстане заработала новая версия веб-сайта Фонда ОСМС

В ходе заседания Правительства РК председатель правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова рассказала об особенностях нового веб-сайта посвященного ОСМС, сообщается на официальном сайте Премьер-Министра Республики Казахстан.

Она сообщила, что в целях повышения информированности граждан о системе медицинского страхования с 21 июля запущена новая версия веб-сайта Фонда на государственном и русском языках с удобным интерфейсом и версией для слабослышащих граждан. На сайте размещены все необходимые инструкции для плательщиков, объявления о вакантных должностях, госзакупках, вся нормативная правовая база, а также список клиник, которые в настоящее время работают в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«На сайте также расположен калькулятор, который позволяет любому гражданину самостоятельно зайти и узнать какой размер платежей ему необходимо осуществить в систему. Кроме того, совместно с министерством информации и коммуникаций, а также министерством здравоохранения проводится работа по интеграции личного кабинета портала eGov с системой платежей. Это нужно для того, чтобы уже в сентябре в личном кабинете любой гражданин мог увидеть информацию о произведенных платежах в Фонд за физическое лицо, а с 2018 года там же будет размещаться информация о статусе застрахованности», - рассказала Е. Бахмутова.

Также она сообщила, что на сайте создан специальный раздел «Народный контроль», посредством которого пользователи могут оставить свои пожелания и жалобы на работу конкретной клиники.