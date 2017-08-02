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Доллар в обменниках Казахстана поднялся до 340 тенге

2 августа 2017, 11:31

Средневзвешенный курс доллара США в тенге на KASE составил 334,53 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже закончилась утренняя торговая сессия по доллару США, евро и китайскому юаню, сообщает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США в тенге составил 334,53 тенге за доллар (+4,46 тенге), объем торгов – 212 700 тыс. USD.

Средневзвешенный курс евро составил 396,20 тенге за евро, объем торгов – 200 тыс. евро.

Средневзвешенный курс китайского юаня в тенге составил 49,7066 тенге за юань (+0,7583 тенге), объем торгов – 500 тыс.
Юаней.

Курс доллара США в обменниках поднялся в среднем до 339 тенге. Максимальное значение на момент написания новости – 340 тенге за доллар США. Среднее значение покупки инвалюты в обменниках – 335 тенге за доллар США.



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