В Германии во время урагана дерево рухнуло на детский палаточный лагерь
2 августа 2017, 11:40
Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
В Германии из-за урагана ствол дерева рухнул на палаточный лагерь с детьми. По последним данным, один ребёнок погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщает агентство DPA, передает Life.ru.
Всего в лагере находился 21 подросток и четверо сопровождающих взрослых.
Сообщается, что погибшего ребёнка придавило деревом, в которое ударила молния.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Фото: © РИА Новости/Михаил Мордасов
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