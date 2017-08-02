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В Германии во время урагана дерево рухнуло на детский палаточный лагерь

2 августа 2017, 11:40

Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

В Германии из-за урагана ствол дерева рухнул на палаточный лагерь с детьми. По последним данным, один ребёнок погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщает агентство DPA, передает Life.ru.

Всего в лагере находился 21 подросток и четверо сопровождающих взрослых.

Сообщается, что погибшего ребёнка придавило деревом, в которое ударила молния.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Фото: © РИА Новости/Михаил Мордасов

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