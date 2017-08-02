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Toyota Land Cruiser Prado перевернулся около Дворца Республики в Алматы

2 августа 2017, 11:44

Пострадали три человека.

В Алматы столкнулись два автомобиля, в результате один из них перевернулся, сообщает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло по дороге за Дворцом Республики. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигался в северном направлении. Как рассказал отец водителя этого авто, двигавшийся в южном направлении Suzuki выехал на встречную полосу и зацепил заднее колесо Prado. После этого джип перевернулся.

По одной из версий, водитель Suzuki могла отвлечься на ребенка, сидящего сзади, и поэтому вильнула на встречку.

В результате ДТП пострадали две девушки - водитель иномарок, и ребенок, находившийся в Suzuki. Всех увезли в больницу.

Toyota поставили на колеса, но машина встала поперек дороги, из-за чего образовалась пробка.



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