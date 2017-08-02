В Астане мошенник перепродавал чужие квартиры по поддельным документам

Столичными полицейскими задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с подделкой документов и продажей квартир в элитных жилых комплексах столицы , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Есиль» задержан 35-летний житель Восточно-Казахстанской области, подозреваемый в мошенничестве. Путем подделки документов он переоформлял квартиры в элитных жилых комплексах и перепродавал их.





"В полицию поступило обращение от ТОО «Лессор 2020» о том, что неизвестные, подделав документы, переоформили квартиру в ЖК «Северное сияние» и перепродали за 44 миллиона тенге. Аналогичным способом была продана и другая квартира в этом же комплексе за 45 миллионов тенге. При проведении оперативно-следственных действий установлено, что подозреваемый в октябре прошлого года переоформил квартиру по ул. Достык и в дальнейшем продал ее за 86 миллионов тенге. Задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Проводится досудебное расследование по статье «мошенничество» УК РК", - сообщили в ДВД. "В полицию поступило обращение от ТОО «Лессор 2020» о том, что неизвестные, подделав документы, переоформили квартиру в ЖК «Северное сияние» и перепродали за 44 миллиона тенге. Аналогичным способом была продана и другая квартира в этом же комплексе за 45 миллионов тенге. При проведении оперативно-следственных действий установлено, что подозреваемый в октябре прошлого года переоформил квартиру по ул. Достык и в дальнейшем продал ее за 86 миллионов тенге. Задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДВД Астаны. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Проводится досудебное расследование по статье «мошенничество» УК РК", - сообщили в ДВД.





Департамент внутренних дел Астаны просит граждан быть бдительными, не передавать документы третьим лицам и не поддаваться на уловки мошенников.





Если вы стали жертвой гражданина на фото, необходимо обратиться по телефонам 8 (7172) 71-65-51, 8 (7172) 71-65-50, сот. 8 775 215 47 38.







