Пентагон приостановил программу набора иностранцев в армию США

В Конгрессе и в командовании ВС считают, что набор иностранцев в армию - это легкий путь внедрения шпионов разведывательных ведомств других государств.

Программа набора и подготовки иностранных граждан в американских вооруженных силах чревата "потенциальными опасностями для национальной безопасности" США. Как сообщил во вторник телеканал Fox News, такое заключение сделала генеральная инспекция Пентагона по итогам проверки эффективности данной программы (под названием Military Accessions Vital to the National Interest или MAVNI), передает передает ТАСС





По данным телеканала, сама MAVNI пока не закрыта, однако министерство обороны США распорядилось временно прекратить набор иностранцев в ряды ВС страны.





Официально выводы военных инспекторов не оглашаются. Однако, по данным источников телеканала, программа реализовывалась в условиях пренебрежения воинской дисциплиной, что повлекло за собой такие проблемы, как самовольные отлучки и дезертирство новобранцев.





В Конгрессе и в командовании ВС считают, что MAVNI представляет собой легкий путь внедрения шпионов разведывательных ведомств других государств.





Во время президентства Джорджа Буша - младшего командование вооруженных сил страны стало более активно набирать опытных врачей и говорящих на нескольких языках людей из числа мигрантов и даже нелегальных мигрантов.





За службу им была обещана ускоренная процедура получения вида на жительство и гражданства США. Этим шансом воспользовались около 10 тыс. человек, большинство из которых вступили в ряды сухопутных войск.





Администрация нового президента Дональда Трампа пока окончательно не определилась в данном вопросе. Трамп обещал помочь новобранцам данной категории, но окончательное решение должен принять министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс, который занимает более осторожную позицию, чем глава государства. Для администрации более актуален вопрос обеспечения соблюдения указов в области ужесточения иммиграции.



