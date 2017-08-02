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Синоптики: в ближайшие три дня на большей части республики спадет жара

2 августа 2017, 12:06

Прогноз погоды на 3-5 августа.

В ближайшие дни на территорию Казахстана будет поступать влажный и прохладный воздух с Финского залива, что принесёт спад жары для большей части республики, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".

Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалистый ветер.

В большинстве регионов ожидается понижение температуры воздуха днем до 23-33 тепла, на юге и юго-востоке до 28-38 тепла, а на западе республики с очередным гребнем тепла предстоит постепенное повышение до 35-40 градусов.

Фото: 112.ua

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