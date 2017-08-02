Синоптики: в ближайшие три дня на большей части республики спадет жара
2 августа 2017, 12:06
Прогноз погоды на 3-5 августа.
В ближайшие дни на территорию Казахстана будет поступать влажный и прохладный воздух с Финского залива, что принесёт спад жары для большей части республики, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".
Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалистый ветер.
В большинстве регионов ожидается понижение температуры воздуха днем до 23-33 тепла, на юге и юго-востоке до 28-38 тепла, а на западе республики с очередным гребнем тепла предстоит постепенное повышение до 35-40 градусов.
Фото: 112.ua
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