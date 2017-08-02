Синоптики: в ближайшие три дня на большей части республики спадет жара

В ближайшие дни на территорию Казахстана будет поступать влажный и прохладный воздух с Финского залива, что принесёт спад жары для большей части республики , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".





Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалистый ветер.





В большинстве регионов ожидается понижение температуры воздуха днем до 23-33 тепла, на юге и юго-востоке до 28-38 тепла, а на западе республики с очередным гребнем тепла предстоит постепенное повышение до 35-40 градусов.



