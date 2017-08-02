Жестокое убийство 18-летней девушки раскрыто в Балхаше
2 августа 2017, 12:14
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
В Балхаше полиция задержала подозреваемого в убийстве 18-летней девушки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
Для раскрытия преступления оперативным работникам криминальной полиции сначала необходимо было установить личность неопознанной девушки, труп которой был обнаружен 31 июля в гаражном массиве Балхаша.
На установление личности, связей потерпевшей, возможных свидетелей был ориентирован весь личный состав городского отдела полиции. Сотрудники проводили подворный обход, брали показания владельцев, продавцов торговых точек и таксистов, работающих в районе совершения преступления. Приметы потерпевшей были направлены в СМИ для поиска родственников.
При изучении записей с камер видеонаблюдении был установлен момент, когда девушка с неустановленным парнем прошли в сторону гаражей. В течение суток личность 18-летней жительницы города установили, в дальнейшем удалось выйти и на след подозреваемого.
Сотрудниками полиции был установлен и задержан 21–летний житель города, который признался в совершении преступления под тяжестью улик и доказательств.
В настоящий момент он водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства устанавливаются и изучаются.
По факту убийства ведется досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК.
фото: newc.info
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