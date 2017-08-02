Минфин: Легализованные деньги ежегодно приносят в бюджет 150 млрд тенге

Деньги, узаконенные в рамках недавней кампании по легализации, приносят в бюджет 150 млрд тенге в виде налогов ежегодно , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра финансов РК Руслана Бекетаева.





«В рамках третьего направления «Индустриализация и экономический рост» Плана нации в 2016 году мы успешно завершили процедуру легализации имущества и денежных средств. Легализацией смогли воспользоваться более 140 тыс. граждан, а в экономический оборот включились 5,7 трлн. тенге, из них денежными средствами 4,1 трлн. тенге и имуществом 1,6 трлн. тенге. Вовлечение в легальный оборот 4,1 трлн. тенге денег генерирует оценочно 150 млрд. тенге налогов в год», - проинформировал он, выступая сегодня на пресс-конференции в Правительстве.





По его словам, из 151 тыс. легализованных объектов недвижимости 9,5 тыс. объектов поставлено на учет как коммерческая недвижимость. Это увеличивает поступление налога на имущество порядка на 800 млн. тенге в год.



