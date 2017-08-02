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В Казахстане до конца года отменят 189 СНиПов

2 августа 2017, 12:24

Внедрена новая нормативная база для еврокодов.

189 строительных норм и правил отменят в Казахстане до конца года. Об этом сегодня на пресс-конференции в Правительстве сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев, пишет МИА Казинформ.

По его словам, внедрена новая нормативная база для еврокодов - это 49 шаг (Плана нации).

"До конца 2019 года будет осуществлен полный переход к этой системе. До конца года будут отменены СНиПы по общим строительным вопросам - это 189 единиц. Взамен будут внедрены новые нормы и правила, отвечающие современным требованиям», - отметил Айдарбаев.

Напомним, что 49 шаг Плана нации «100 конкретных шагов по пяти институциональным реформам» предусматривает внедрение системы еврокодов взамен устаревших строительных норм и правил, применяемых с советского периода.

В документе отмечается, что принятие новых нормативов позволит применять инновационные технологии и материалы, повысить конкурентоспособность казахстанских специалистов на рынке строительных услуг, а также создаст возможность для выхода казахстанских компаний на зарубежные рынки услуг в сфере строительства.

Фото: inform.kz

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