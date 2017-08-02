В Казахстане до конца года отменят 189 СНиПов

189 строительных норм и правил отменят в Казахстане до конца года. Об этом сегодня на пресс-конференции в Правительстве сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев , пишет , пишет МИА Казинформ





По его словам, внедрена новая нормативная база для еврокодов - это 49 шаг (Плана нации).





"До конца 2019 года будет осуществлен полный переход к этой системе. До конца года будут отменены СНиПы по общим строительным вопросам - это 189 единиц. Взамен будут внедрены новые нормы и правила, отвечающие современным требованиям», - отметил Айдарбаев.





Напомним, что 49 шаг Плана нации «100 конкретных шагов по пяти институциональным реформам» предусматривает внедрение системы еврокодов взамен устаревших строительных норм и правил, применяемых с советского периода.





В документе отмечается, что принятие новых нормативов позволит применять инновационные технологии и материалы, повысить конкурентоспособность казахстанских специалистов на рынке строительных услуг, а также создаст возможность для выхода казахстанских компаний на зарубежные рынки услуг в сфере строительства.



