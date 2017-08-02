Катастрофу с гигантским айсбергом показали на видео
2 августа 2017, 12:48
Группа британских ученых распространила спутниковые снимки отколовшегося от ледника Ларсен-С айсберга под названием А68.
Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change, передает Lenta.ru.
На изображениях со спутника, которые были предоставлены Европейским космическим агентством, видно, что оставшиеся трещины на леднике Ларсен-С продолжают расти.
Также специалисты заявили, что катастрофа могла произойти не из-за изменения климата, как считалось ранее, а связана с естественным циклом роста и распада ледников.
По словам автора исследования Анны Хогг (Anna Hogg) из Лидского университета, плавающие ледовые шельфы могут привести к катастрофическим последствиям. Они оказывают влияние на глобальное повышение уровня Мирового океана, из-за чего к 2100 году его уровень может подняться на 0,5 метра. При этом подъем уровня моря на 20 сантиметров, по расчетам, лишит крова 740 тысяч человек в одной лишь только Нигерии.
Айсберг откололся от ледника Ларсен-С 12 июля этого года. Его площадь составляет 5800 квадратных километров и сопоставима с Уэльсом — одной из частей Соединенного Королевства, — а вес превышает триллион тонн.
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