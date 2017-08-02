Контейнер с текстильной продукцией сгорел напротив нового рынка на Кульджинке
2 августа 2017, 12:53
Площадь пожара составила 250 кв.м.
В Алматы на Кульджинском тракте произошел пожар в контейнере, передает Zakon.kz.
"02.08.2017 г. в 10:24 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что что-то горит по адресу: Медеуский район, Кулджинский тракт около 26/2. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10:34 часов. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: в отдельно стоящем металлическом ангаре горели ТМЦ /текстиль/", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Пожар был локализован в 11:18 часов, ликвидирован в 12:37 часов
Площадь пожара составила 250 кв.м.
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