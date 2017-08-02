Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Контейнер с текстильной продукцией сгорел напротив нового рынка на Кульджинке

2 августа 2017, 12:53

Площадь пожара составила 250 кв.м.

В Алматы на Кульджинском тракте произошел пожар в контейнере, передает Zakon.kz.

"02.08.2017 г. в 10:24 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что что-то горит по адресу: Медеуский район, Кулджинский тракт около 26/2. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10:34 часов. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: в отдельно стоящем металлическом ангаре горели ТМЦ /текстиль/", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Пожар был локализован в 11:18 часов, ликвидирован в 12:37 часов

Площадь пожара составила 250 кв.м.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...