На Facebook появился новостной канал Трампа с его невесткой в роли ведущей

После упреков в адрес СМИ в распространении ложной информации глава Белого дома сделал свой собственный канал реальных, а не «фейковых» новостей.

В прессе появилась информация о запуске новостной программы Дональда Трампа. Сообщается, что американский президент организовал вещание на Facebook,





По данным портала BuzzFeed, после упреков в адрес СМИ в распространении ложной информации глава Белого дома сделал свой собственный канал реальных, а не «фейковых» новостей, в роли ведущей выступает его невестка Лара.





Сообщается, что первая запись на канале появилась еще 20 июля. С монитора Лара призвала 23 миллиона подписчиков Трампа еженедельно следить за выпусками.

«Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями», — сказала она.

Как передает BuzzFeed, Белый дом пока не объяснил, как была сделана размещенная на Facebook запись и считать ли теперь Лару Трамп частью президентской команды по коммуникациям.

Ранее Лара Трамп была продюсером телепрограммы Inside Edition и регулярно выступала в поддержку Трампа, когда тот во время предвыборной кампании начал воевать со СМИ, многие из которых, по его мнению, являются «фейковыми». Особенно достается от президента каналу CNN.