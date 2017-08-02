На Facebook появился новостной канал Трампа с его невесткой в роли ведущей
2 августа 2017, 12:55
После упреков в адрес СМИ в распространении ложной информации глава Белого дома сделал свой собственный канал реальных, а не «фейковых» новостей.
В прессе появилась информация о запуске новостной программы Дональда Трампа. Сообщается, что американский президент организовал вещание на Facebook, передает телеканал НТВ.
По данным портала BuzzFeed, после упреков в адрес СМИ в распространении ложной информации глава Белого дома сделал свой собственный канал реальных, а не «фейковых» новостей, в роли ведущей выступает его невестка Лара.
Сообщается, что первая запись на канале появилась еще 20 июля. С монитора Лара призвала 23 миллиона подписчиков Трампа еженедельно следить за выпусками.
«Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями», — сказала она.
Как передает BuzzFeed, Белый дом пока не объяснил, как была сделана размещенная на Facebook запись и считать ли теперь Лару Трамп частью президентской команды по коммуникациям.
Ранее Лара Трамп была продюсером телепрограммы Inside Edition и регулярно выступала в поддержку Трампа, когда тот во время предвыборной кампании начал воевать со СМИ, многие из которых, по его мнению, являются «фейковыми». Особенно достается от президента каналу CNN.
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