Новая государственная услуга: «Аннулирование записей актов гражданского состояния»

Кайдаш Анна

Ведущий специалист отдела

обеспечения и контроля за

регистрацией актов гражданского

состояния и апостилирования

Департамента юстиции

Северо-Казахстанской области

В июле текущего года принят новый стандарт государственной услуги «Аннулирование записей актов гражданского состояния».

Новая государственная услуга оказывается местными исполнительными органами районов и городов областного значения, а также городов Астаны и Алматы.

Запись акта гражданского состояния может быть аннулирована по трем основаниям:

1) на основании решения суда (об аннулировании, об отмене ранее вынесенного решения суда об установлении факта либо о государственной регистрации записи акта, о признании записи акта недействительной);

2) по заявлению заинтересованных лиц;

3) по инициативе регистрирующего органа, обнаружившего первичную, восстановленную или повторно составленную запись, подлежащую аннулированию (например: специалист регистрации актов гражданского состояния при выдачи справки о заключении брака, обнаружил, что в актовой записи о заключении брака имеются две отметки о расторжении брака, в которых указаны разные актовые записи о расторжении брака, составленные в разное время).

Государственная услуга оказывается по месту жительства услугополучателя или по месту хранения актовой записи, подлежащей аннулированию в порядке очереди. Аннулирование записей актов гражданского состояния производится по месту нахождения записи, подлежащей аннулированию.

В стандарте «Аннулирование записей актов гражданского состояния» оговариваются сроки оказания государственной услуги. Так, по заявлению заинтересованных лиц - срок рассмотрения месяц, при необходимости направления запроса в другие государственные органы срок рассмотрения продлевается не более чем на тридцать календарных дней, о чем сообщается заявителю в трехдневный срок.

На основании решения суда - срок рассмотрения пятнадцать календарных дней, при необходимости запроса в другие государственные органы, срок оказания услуги продлевается не более чем на тридцать календарных дней, о чем также сообщается заявителю в трехдневный срок.

Согласно стандартам для аннулирования записи акта гражданского состояния заявителю при обращении необходимо предоставить следующие документы: заявление об аннулировании актовой записи; документ, удостоверяющий личность (только для идентификации личности); свидетельства или справки, выданные на основании актовой записи подлежащей аннулированию; документ подтверждающий необходимость аннулирования записи актов гражданского состояния (при его наличии); нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя.

При оказании государственной услуги на основании решения суда вступившего в законную силу, предоставляется: заявление об аннулировании актовой записи на основании решения суда; удостоверение личности услугополучателя (для идентификации личности); вступившее в законную силу решение суда об аннулировании, об отмене ранее вынесенного решения суда об установлении факта либо о государственной регистрации записи акта, о признании записи акта недействительной, с указанием актовой записи подлежащий аннулированию.

Необходимо отметить, что заявителю может быть отказано в оказании государственных услуг по следующим основаниям:

1) установление недостоверности документов;

2) несоответствие услугополучателя и представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям законодательства;

3) отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки.

Кроме того, в стандарте разъяснен порядок обжалования решений, действий (бездействий) государственного органа и (или) должностных лиц по вопросам оказания данной государственной услуги.

Стандарт «Аннулирование записей актов гражданского состояния» принят в рамках совершенствования качества оказания государственных услуг, а также в целях совершенствования бизнес-процессов оказания госуслуг, в том числе по их автоматизации, оптимизации и переводу на оказание через Госкорпорацию.

Данную государственную услугу, в целях оптимизации и актуализации архивных фондов, планируется перевести в электронный формат в течение 2018 года.