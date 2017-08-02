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В вагоне грузового поезда на вокзале в Китае прогремел взрыв

2 августа 2017, 13:20

В результате инцидента пострадали семь человек.

Взрыв произошел в вагоне грузового поезда на вокзале в китайском городе Чунцин, говорится в сообщении полиции района Цяньцзян, передает РИА Новости.

По информации полиции, товарный поезд прибыл на вокзал Чунцина из города Хуайхуа провинции Хунань. Взрыв произошел в ночь на среду около 02.20 по местному времени (21.20 вторника мск) в пятом вагоне состава, в котором перевозились различные грузы, включая автозапчасти, медикаменты, косметические средства, батарейки, удобрения.

Среди пострадавших были сотрудники вокзала и несколько пассажиров, ожидавших своего поезда на платформе, все они были доставлены в больницу.

Информации о том, по какой причине произошел взрыв, пока не поступало. Правоохранительные органы начали расследование.

Анна Раткогло
Фото © AP Photo / Ng Han Guan

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