В вагоне грузового поезда на вокзале в Китае прогремел взрыв
2 августа 2017, 13:20
В результате инцидента пострадали семь человек.
Взрыв произошел в вагоне грузового поезда на вокзале в китайском городе Чунцин, говорится в сообщении полиции района Цяньцзян, передает РИА Новости.
По информации полиции, товарный поезд прибыл на вокзал Чунцина из города Хуайхуа провинции Хунань. Взрыв произошел в ночь на среду около 02.20 по местному времени (21.20 вторника мск) в пятом вагоне состава, в котором перевозились различные грузы, включая автозапчасти, медикаменты, косметические средства, батарейки, удобрения.
Среди пострадавших были сотрудники вокзала и несколько пассажиров, ожидавших своего поезда на платформе, все они были доставлены в больницу.
Информации о том, по какой причине произошел взрыв, пока не поступало. Правоохранительные органы начали расследование.
Анна Раткогло
Фото © AP Photo / Ng Han Guan
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