Захарченко снова пообещал захват ополченцами Киева

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что ополченцы по-прежнему собираются захватить Киев. Об этом он сказал в интервью писателю и политруку одного из подразделений ДНР Захару Прилепину,

Он добавил, что представители украинских силовиков постоянно угрожают республикам Донбасса своим наступлением.

Захарченко неоднократно анонсировал масштабные наступательные операции ополченцев. 15 марта он заявил, что государственная граница республики в скором времени может пройти в районе реки Днестр. По его словам, окончательные рубежи ДНР будут установлены тогда, когда «мы сами решим, что это наша земля».





В декабре он пообещал установить контроль над всей территорией бывшей Донецкой области. Районы, которые контролирует Киев, он назвал временно оккупированными.





Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.