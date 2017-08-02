Захарченко снова пообещал захват ополченцами Киева
2 августа 2017, 13:24
Он добавил, что представители украинских силовиков постоянно угрожают республикам Донбасса своим наступлением.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что ополченцы по-прежнему собираются захватить Киев. Об этом он сказал в интервью писателю и политруку одного из подразделений ДНР Захару Прилепину, передает Lenta.ru.
«Мне могут сказать — ты же собирался Киев брать. Но я и не меняю своей позиции — собираюсь брать. Я же дату не называл», — сообщил Захарченко.
Он добавил, что представители украинских силовиков постоянно угрожают республикам Донбасса своим наступлением.
«Неоднократно мы слышали заявления и наших ярых противников, и наших сторонников в кавычках, что нас могут снести за три дня, за четыре дня, за сорок минут… Три года уже несут и несут», — отметил глава ДНР.
Захарченко неоднократно анонсировал масштабные наступательные операции ополченцев. 15 марта он заявил, что государственная граница республики в скором времени может пройти в районе реки Днестр. По его словам, окончательные рубежи ДНР будут установлены тогда, когда «мы сами решим, что это наша земля».
В декабре он пообещал установить контроль над всей территорией бывшей Донецкой области. Районы, которые контролирует Киев, он назвал временно оккупированными.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.
Фото: Павел Семчук / «Коммерсантъ»
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