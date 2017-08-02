Казахстан создал три новых бренда

Для продвижения казахстанской сельхозпродукции за рубежом созданы три новых бренда, сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Совместно с министерством сельского хозяйства сегодня мы создаем и регистрируем три бренда - по продвижению продукции мясного направления «KazMeat», «QazaqOrganicFood» и «HalalKazakhstan». В целом, продукция сельского хозяйства у нас имеет большой потенциал, но мы его до конца не используем», - сказал он.

По словам представителя МИР РК, с помощью «таких зонтичных брендов» казахстанские товаропроизводители по сельхознаправлению могут использовать эти бренды и продвигать свою продукцию за рубежом.

«С этой целью эти бренды создаются», - подчеркнул спикер.

А. Айдарбаев добавил, что «мало создать и зарегистрировать эти бренды, нужно сделать так, чтобы эти бренды были узнаваемы за рубежом».

«Для этого мы разработали комплекс мер по продвижению этих брендов. Конечно, также надо менять и стандарты, у нас еще в этой части не все готово: что такое био, что такое эко, что такое органическая продукция. Эти стандарты должны быть четко прописаны, и они должны быть признаваемыми во всем мире», - считает представитель МИР РК.

В заключение он указал, что необходимо кроме того проводить за рубежом всевозможные презентации, рекламу, организовывать выставки, помогать отечественным производителям в продвижении своей продукции.

«Вот этот весь комплекс мер направлен на то, чтобы создать и продвигать наши казахстанские бренды», - резюмировал он.

Ксения Давыдова