Таможня РК будет применять принцип «единого окна»

Данный механизм, направленный на упрощение таможенных процедур, предусматривается новым Таможенным кодексом. Об этом на пресс-конференции в Правительстве РК рассказал первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Разработан проект нового Таможенного кодекса. Ключевой новеллой стал новый подход к таможенному регулированию», - сказал он.

По его словам, во-первых, устанавливается приоритет электроники перед бумагой. Теперь участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сидя дома, не обращаясь к брокеру, могут дистанционно подать декларацию через информационную систему таможенных органов без необходимости прикладывать подтверждающие документы.

«Во-вторых, вводится возможность совершения таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров, автоматически информационными системами таможенных органов», - указал спикер.

В-третьих, заложена основа для использования механизма «единого окна».

«Сегодня как? Сегодня таможенник, по сути, заставляет участника ВЭД оббегать все инстанции, чтобы получить справки и подать таможенную декларацию. Теперь сам таможенник будет вместо участника ВЭД обращаться за нужными справками в различные госорганы. Благо все госорганы сегодня автоматизированы, в базах данных все справки есть», - заметил представитель ведомства.

По его словам, если предприниматель уже собрал все документы, то таможенник может только посмотреть, все ли справки есть, но «если даже нет, то достаточно будет того, чтобы таможенник сам посмотрел, есть ли та или иная справка» в информационной базе.

«Даже если и нет, то через информационный портал «единого окна», можно будет подать заявку и получить электронно все требуемые разрешения - сертификаты: сертификат соответствия, происхождения и так далее», - перечислил Р. Даленов.

Кроме того, теперь все участники ВЭД смогут получить отсрочку на месяц по таможенным пошлинам и налогам, а по некоторым категориям товаров - до шести месяцев.

«Это очень важно для обычных товаров: овощи, фрукты - они портятся. Пока заплатят таможенные пошлины, 2-3 дня могут пройти, поэтому предлагается давать автоматическую отсрочку по некоторым видам товаров», - заключил спикер.

Ксения Давыдова