Министр Сакен Жасузаков: Армейские игры – уникальное мероприятие международного масштаба

На 40-й военной базе «Отар» состоялось торжественное открытие Армейских международных игр 2017 года, сообщает Zakon.kz





Открыл мероприятие министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков с приветственным словом:

- Проведение Армейских международных игр является основой истинного боевого братства и человеческой дружбы, находит достойную поддержку со стороны Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан. Армейские игры – уникальное мероприятие международного масштаба, которое мало чем отличается от крупнейших мировых спортивных первенств. Для нас дело чести провести их в Казахстане на самом высоком уровне.





Сегодня в этих играх участвуют военнослужащие 18 стран - Азербайджана, Армении, Бангладеш, Беларуси, Венесуэлы, Греции, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Тайланда, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.





Церемония открытия прошла красочно, эффектно, зрелищно, под дробь казахстанских барабанщиков, исполнение домбристов и военного оркестра Министерства обороны РК, в сопровождении современной боевой техники БКМ «Арлан», танков Т-72Б.





Ветераны и гости праздника заняли свои места на трибунах, на которых не осталось ни одного свободного места. Гостей встретил почетный караул, представители руководства Министерства обороны. После торжественного поднятия флага – официального символа Армейских международных игр, начался театральный пролог церемонии их открытия.





Первая часть представления - «Батыры великой степи». В центр по очереди выезжают на конях в доспехах три батыра-полководца, символизирующих три войска периода Казахского ханства – лучники, копейщики, меченосцы – за ними выходят 90 воинов, они демонстрируют искусное обращение с традиционным военным оружием кочевников.





Вторая часть – «Симфония войны». Это шоу барабанщиков, домбристов и военного оркестра совместно с боевой техникой – танками «Т-72» и БТР «Арлан» с установленными пулеметами и рота десантников с автоматами. Под композицию «Балбыраун» воины показали элементы рукопашного боя.





Третья часть – «25 лет казахстанской армии», включающая в себя композицию «Мен казакпын», которую исполнили три коллектива: 25 детей «Жас сарбаз», 25 младших офицеров и 25 старших офицеров, и показательное выступление с оружием.





Четвертая часть – «Welcome to Kazakhstan», солисты военного хора исполнили композицию «Welcome to Kazakhstan», на сцену были вынесены флаги 18 стран-участниц и исполнены народные танцы этих стран.





Одной из многочисленных делегация является азербайджанская – 32 человека, они участвуют в армейских играх впервые, будут представлять свою страну в двух номинациях – «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня». В этих же номинациях участвуют команды Беларуси, Ирана, Кыргызстана, России, остальные страны представлены в одной номинации.





После массой хореографической постановки, началось очень зрелищное, захватывающее воздушное шоу пилотажных групп. Над головами зрителей из вертолета десантируется 21 парашютист с флагами стран-участниц и видов войск Вооруженных Сил РК. Одновременно на сцене 350 военнослужащих демонстрируют постановочное шоу с планшетами желтого и голубого цвета. Старт Армейским международным играм дан!





По мнению главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майора Мурата Бектанова, основной целью АрМИ-2017 является укрепление международного сотрудничества между странами, обмен опытом боевой подготовки, демонстрация нового вооружения и обучение личного состава.





К слову, на 40-й военной базе Отар Армейские международные игры проводятся уже второй раз подряд. Почему именно Отар выбран для проведения этого уникального мероприятия международного масштаба? Потому что здесь созданы все условия для того, чтобы каждый участник смог достойно продемонстрировать свои профессиональные навыки и проявить боевое мастерство на фоне атмосферы дружбы и взаимного уважения, считает Мурат Бектанов.





Напомним, в прошлом году сборная Вооруженных Сил Казахстана победоносно завершила Армейские международные игры, заняв второе общекомандное место среди 120 армейских команд из 19 государств Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. На первом месте оказалась команда России, третье заняла команда Китая.





В рамках нынешних армейских игр с 1 по 9 августа пройдут конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Соревнование расчетов БПЛА». К началу игр уже присоединились наблюдатели Египта и Пакистана.





В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» от каждого государства примет участие команда в составе 21 человека, в том числе 3 минометных расчёта по 5 человек. Для проведения конкурса каждой команде будут предоставлены МТЛБ (многоцелевой тягач лёгкий бронированный), автоматы, минометы и гранатомёты.





В конкурсе «Снайперский рубеж» от каждого государства примет участие команда в составе 11 человек и каждой команде будут предоставлены снайперские винтовки Драгунова с оптическим прицелом и ночным прицелом «Аселсан».





В конкурсе «Соревнование расчетов БПЛА» от каждого государства примет участие команда в составе 10 человек, им всем будет предоставлен комплекс с БПЛА самолетного типа (малой дальности), оснащенный оптико-электронной полезной нагрузкой и двигателем внутреннего сгорания, радиус действия БПЛА до 100 км, а также комплекс с БПЛА самолетного типа (ближнего действия), оснащенный оптико-электронной полезной нагрузкой и электрическим двигателем, радиус действия БПЛА - до 40 км.





Для участников команд созданы все условия для комфортного проживания, рацион питания максимально адаптирован под кухню гостей.





Как мы уже отметили, АрМИ-2017 продлится до 9 августа и за ходом конкурсов казахстанцы смогут наблюдать в режиме реального времени, на сайте Министерства обороны будет вестись онлайн-трансляция игр.





























































Торгын Нурсеитова





Фото Анатолий Устиненко (№ 1), Торгын Нурсеитова



