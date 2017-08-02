Алматинская область занимает первое место по обеспеченности питьевого водоснабжения

Обеспечить регион питьевой водой на 100%, обещают к 2020 году.

Помимо семи крупнейших рек на этой территории находятся более тысячи больших и малых водоемов: рек и озер. Однако, вопрос питьевого водоснабжения здесь на особом контроле.





Обеспечить регион питьевой водой на 100%, обещают к 2020 году. Об этом на брифинге областной Региональной службы коммуникаций рассказал исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и жилищно-коммунальных хозяйств Алматинской области.





По словам Асета Канагатова, в области централизованным водоснабжением обеспечены 622 населенных пункта из 741, что в процентном соотношении составляет 83,9%.









Однако, есть местности, где установка централизованного водоснабжения просто неэффективна. По итогам проведенных работ за 2011-2017 годы, доступ к питьевой воде дополнительно получили 131 населенных пунктов, улучшено качество подаваемой питьевой воды и услуг водоотведения для 431,7 тыс. человек в 186 населенных пунктах.





«По республике, наш край занимает 1 место по водоснабжению. За период 2014-2017 годов, доля обеспеченности населенных пунктов централизованным водоснабжением увеличилась на 14,9%. Количество населенных пунктов с децентрализованным водоснабжением сократилось с 222 до 110 населенных пунктов. До конца года планируется обеспечить жителей 18 населенных пунктов области питьевой водой. В нашей области насчитывается 9 населенных пунктов, которые пользуются привозной водой. Из них 6 – это разъезды, находящиеся вдоль железной дороги, а 3 – это населенные пункты, в которые нет возможности протянуть питьевую воду, соответствующую санитарным нормам. Стоит отметить, что установка фильтрующей станции или водопровода в местности, где численность населения не превышает 15 человек, является неэффективной. На сегодняшний день на территории города Талдыкорган реализуются 3 государственных проекта в рамках программы «Нурлы жол» по обеспечению питьевой воды, по результатам которых, появится около 5 тысяч новых абонентов, - сказал в ходе пресс-конференции в РСК Асет Канагатов.





Напомним, что в ходе реализации государственных проектов планируется реконструировать и построить 60,1 км водопроводных и канализационных сетей, обеспечить качественным централизованным водоснабжением и канализацией порядка 20 тыс. жителей Алматинской области.





Региональная служба коммуникаций Алматинской области

Галина Митковских



