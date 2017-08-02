На берегу Москвы-реки нашли 10 пакетов с расчлененными телами
2 августа 2017, 14:22
Московские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины, останки тел которых найдены на берегу Москвы-реки.
Останки тела женщины, завернутые в два черных полиэтиленовых пакета, были найдены вечером 29 июля на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды, передает телеканал НТВ.
Позже, днем 1 августа на этом же берегу сыщики обнаружили еще восемь полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела мужчины.
Здесь же был найден фрагмент тазовой кости неизвестного человека, рассказала представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.
Возбуждено дело об убийстве. Ведется расследование.
Фото с сайта gbuador.ru
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