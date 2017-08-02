Двое алматинцев задержаны по подозрению в убийстве, совершенном в декабре прошлого года
2 августа 2017, 14:25
Тело погибшего было закопано в поле.
Полицейскими Алматинской области раскрыто убийство 44-летнего сельчанина из Илийского района, пропавшего без вести в декабре прошлого года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Мужчина ушел из дома и пропал без вести 4 декабря 2016 года. При изучении обстоятельств его исчезновения и показаний родных пропавшего, полицейские вскоре переквалифицировали дело с возбуждением уголовного производства по факту убийства.
К оперативно-розыскным мероприятиям, организованных сотрудниками Илийского РУВД, подключились также оперативники областной криминальной полиции. И в итоге полицейскими задержаны двое подозреваемых в убийстве, установлены очевидцы преступления, а также найдено место захоронения тела потерпевшего.
«В качестве подозреваемых в материалах уголовного дела выступают двое жителей Алматы, 30 и 34 лет. Тело потерпевшего с явными признаками насильственной смерти, закопанное в поле близ села Жетыген, уже обнаружено и направлено на экспертизу. Расследование уголовного дела находится пока в производстве сотрудников Илийского РУВД», - сообщили в ДВД Алматинской области.
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