Двое алматинцев задержаны по подозрению в убийстве, совершенном в декабре прошлого года

Полицейскими Алматинской области раскрыто убийство 44-летнего сельчанина из Илийского района, пропавшего без вести в декабре прошлого года , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





Мужчина ушел из дома и пропал без вести 4 декабря 2016 года. При изучении обстоятельств его исчезновения и показаний родных пропавшего, полицейские вскоре переквалифицировали дело с возбуждением уголовного производства по факту убийства.





К оперативно-розыскным мероприятиям, организованных сотрудниками Илийского РУВД, подключились также оперативники областной криминальной полиции. И в итоге полицейскими задержаны двое подозреваемых в убийстве, установлены очевидцы преступления, а также найдено место захоронения тела потерпевшего.



