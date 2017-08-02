Новыми "бортами номер один" в США могут стать два Боинга, построенные для "Трансаэро"

Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на источники, близкие к сделке.

Авиапарк Белого дома США может вскоре пополниться двумя новыми самолетами Boeing 747, которые были построены для российской авиакомпании "Трансаэро", обанкротившейся в 2015 году, передает передает NEWSru.com





"Мы находимся на заключительных стадиях согласования покупки двух коммерческих самолетов (Boeing) 747-8 и рассчитываем вскоре заключить контракт", - заявила журналистам официальный представитель ВВС США Энн Стефаник. По данным издания, Пентагон может официально объявить о сделке уже на этой неделе.





Стоимость контракта не разглашается, но источники издания заверили, что военным удалось получить лайнеры по выгодной цене. Средняя закупочная цена нового самолета Boeing 747 составляет 386,8 миллиона долларов. Таким образом общая сумма сделки может составить приблизительно 780 миллионов долларов. Окончательная цена будет зависеть от ряда факторов, включая конфигурацию машин.





На данный момент оба самолета, которые могут приобрести ВВС США, находятся на стоянке в пустыне Мохаве (штат Калифорния), где сухой и жаркий климат позволяет защитить их от коррозии.





Ранее ВВС США сообщали, что планируют приобрести два Boeing 747, однако не уточняли их происхождение. При этом Трамп еще в декабре прошлого года, то есть до вступления в должность президента США, выражал возмущение стоимостью контракта, который он оценил более чем в четыре миллиарда долларов.





"Boeing строит совершенно новый борт номер один модели 747 для будущих президентов (США), но его цена вышла из-под контроля, она больше 4 миллиардов долларов. Отменить заказ", - написал Трамп в начале декабря 2016 года на своей странице в Twitter.





Откуда Трамп взял озвученную им цифру, он не пояснил. Согласно планам Пентагона, представленным в конгресс США в феврале, американские ВВС планировали потратить на закупку двух новых самолетов в период с 2018-го по 2022 год около 3,2 миллиарда долларов, отмечает Defense One. При этом Трамп сможет полетать на них только в том случае, если будет переизбран на второй президентский срок, отмечает портал.





В настоящее время президент США использует в качестве борта номер один два самолета Boeing 747-200B попеременно. Оба воздушных судна были произведены около 30 лет назад и срок их эксплуатации подходит к концу, передает Reuters.





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