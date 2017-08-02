В Петропавловске устанавливают обстоятельства субботней перестрелки
2 августа 2017, 14:41
Пострадавшему в перестрелке 19-летнему петропавловцу в результате ампутировали ногу.
В Петропавловске полицейские и прокуроры выясняют обстоятельства субботней перестрелки, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Буквально за сутки в Петропавловске произошли два конфликтных случая с применением огнестрельного оружия. Участникам конфликта от 16 до 19 лет. Пострадавшему в перестрелке 19-летнему петропавловцу в результате ампутировали ногу. Проводятся следственные действия, по результатам которых будет понятно, связаны ли эти два инцидента между собой. Потерпевшим в обоих случаях является один и тот же человек.
По словам начальника следственного управления ДВД СКО Кайрата Касымбекова первый факт применения оружия произошел в ночь с 28 на 29 июля.
«В результате конфликта одному из участников нанесены телесные повреждения и в отношении него применено огнестрельное травматическое оружие. По факту не было обращений в органы полиции, медицинские учреждения. Он внесен в ЕРДР по факту «Хулиганство». Двое участников конфликта с сегодняшнего дня находятся в розыске. Принимаются меры по их установлению», - отметил Кайрат Касымбеков.
Установить факт правонарушения и возбудить уголовное дело полицейским помогли камеры видеонаблюдения, расположенные на одном из зданий. На камеры попал и второй инцидент с применением огнестрельного оружия, который произошел 29 июля, около восьми вечера, в районе детской областной больницы.
«Оружие применялось с обеих сторон. В результате чего одному из потерпевших причинены множественные дробовые ранения в область левого бедра и руки. После чего все участники инцидента скрылись с места происшествия. Потерпевшего в больницу доставили двое друзей. Перестрелка попала в обзор камер наружного наблюдения, установленных на частном доме. Был объявлен план «Перехват». Задержана автомашина. Изъяты пневматический пистолет и два обреза. В машине находились трое, один из которых несовершеннолетний. Подозреваемые водворены в ИВС. В отношении них выбрана мера пресечения «арест». Проводится досудебное расследование», - проинформировал Кайрат Касымбеков.
Начальник следственного управления добавил, что возбуждено три уголовных дела: по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия, покушения на убийство с отягчающими обстоятельствами и хранения и перевозки огнестрельного оружия. Все три дела объединены в одно производство.
Создана оперативно-следственная группа. С начала расследования были назначены процессуальные прокуроры по каждому случаю.
Фото: inform.kz
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