В Костанайской области мальчик получил страшные ожоги, когда смолил голову барана
2 августа 2017, 15:10
Мальчик перенес 6 операций. Каждая перевязка проходит под общим наркозом.
15-летний юноша из Амангельдинского района Костанайской области пытался обсмолить голову барана, но загорелся сам. Сейчас он в больнице с ожогами 50% тела, передает портал "Костанайские новости".
О трагедии рассказала родственница мальчика Дина Байтас.
«Все произошло в селе Костобе. Мужчины зарезали барана, потом нужно было обсмолить его голову паяльной лампой. В тот день на улице стояла страшная жара, пекло голову. Улану (так зовут мальчика) сказали зайти в сарай и там обработать голову. Он зашел и пытался раздуть огонь. В какой-то момент направил лампу на себя и в это время из нее пошел газ. На мальчике в один миг загорелись футболка, шорты, трусы…»
Чтобы доставить пострадавшего в областную детскую больницу, подключили санавиацию. Улан был в критическом состоянии, но отчаянно боролся за жизнь. Мальчик перенес 6 операций. Каждая перевязка проходит под общим наркозом. Главное на данный момент – кровь, требуется постоянное переливание.
Фото: kstnews.kz
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