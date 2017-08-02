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В Костанайской области мальчик получил страшные ожоги, когда смолил голову барана

2 августа 2017, 15:10

Мальчик перенес 6 операций. Каждая перевязка проходит под общим наркозом.

15-летний юноша из Амангельдинского района Костанайской области пытался обсмолить голову барана, но загорелся сам. Сейчас он в больнице с ожогами 50% тела, передает портал "Костанайские новости".

О трагедии рассказала родственница мальчика Дина Байтас.

«Все произошло в селе Костобе. Мужчины зарезали барана, потом нужно было обсмолить его голову паяльной лампой. В тот день на улице стояла страшная жара, пекло голову. Улану (так зовут мальчика) сказали зайти в сарай и там обработать голову. Он зашел и пытался раздуть огонь. В какой-то момент направил лампу на себя и в это время из нее пошел газ. На мальчике в один миг загорелись футболка, шорты, трусы…»

Чтобы доставить пострадавшего в областную детскую больницу, подключили санавиацию. Улан был в критическом состоянии, но отчаянно боролся за жизнь. Мальчик перенес 6 операций. Каждая перевязка проходит под общим наркозом. Главное на данный момент – кровь, требуется постоянное переливание.

Фото: kstnews.kz

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