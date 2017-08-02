Морские ворота для Казахстана

Анастасия Прилепская

Крупные морские порты и логистические центры Китая в рамках программы возрождения Шелкового пути открываются для товаров из Казахстана и транзитных грузов.

Четвертый год реализации проекта сопряжения инициированной Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым новой экономической политики «Нұрлы жол» и инициативы КНР «Один пояс - один путь» уже дает ощутимые результаты. На всем отрезке нового Шелкового пути активно развиваются логистические центры, в том числе и с казахстанским участием. Растут показатели грузооборота, все больше товаров из нашей страны находят «выход к морю» через крупнейшие порты Китая благодаря открывающимся транспортным коридорам.

Насколько мощное влияние оказывает проект «Один пояс - один путь» на развитие логистических центров и какие новые перспективы он открывает для казахстанских экспортеров, отечественные журналисты могли оценить в ходе организованного посольством КНР в РК пресс-тура по крупным объектам на маршруте возрожденного Шелкового пути.

Восточная точка

Знакомство с китайским отрезком нового Шелкового пути началось с крупного порта Ляньюньган на побережье Желтого моря. Этот порт - крайняя точка, здесь берет начало трансконтинентальный транспортный коридор, соединяющий Азию и Европу.

К приезду участников пресс-тура даже погода здесь была по-казахстански непредсказуема: город и порт накрыл неожиданный сильный ливень после аномальной жары. И этот каприз природы едва не помешал казахстанской делегации осмотреть все логистические «чудеса» совместного казахстанско-китайского терминала, площадь которого, к слову, превышает 21 га. Увидеть все процессы журналистам удалось, не выходя из офиса, благодаря суперсовременной компьютеризированной системе обработки грузов.

«Первый камень» терминала был заложен в мае 2014 года, а уже в декабре того же года объект начал принимать первые контейнеры, а теперь представители компании-оператора делились первыми результатами.

- За три года объем экспорта и импорта через совместный терминал уже превысил 8 миллионов тонн, - рассказал генеральный директор ООО «Китайско-казахстанская международная логистическая компания» Лю Бинь. - Объем обработки грузов за этот период превысил 500 тысяч стандартных морских контейнеров.

В нынешнем году, по его словам, терминалом уже обработано 110 тыс. контейнеров. Компания строит амбициозные планы - довести грузооборот до 5 млн тонн, а объем обработки - до более чем 250 тыс. контейнеров до конца текущего года. При этом в увеличении объемов обработки грузов не последнюю роль играет уникальная разработка, созданная китайскими программистами специально для порта Ляньюньган. Здесь установлена система, позволяющая отслеживать грузовые контейнеры через Интернет в режиме реального времени.

- Пока с казахстанскими базами данных наша система обработки грузов не состыкована, но в ближайшее время мы намерены направить специалистов в Казахстан. Они помогут установить систему, запустить, адаптировать, провести испытания, - поделился планами Лю Бинь.

По его словам, благодаря компьютеризированной системе на мониторе оператор может увидеть, какие операции производятся с контейнером в конкретный момент.

- Мы видим зоны разгрузки и погрузки автотранспорта, железнодорожных вагонов, зону прибытия судов в порту, - рассказал руководитель компании. - Оператор может часть действий провести дистанционно, а также получить данные о весе контейнера, о содержимом, о таможенном и ином оформлении.

Внедрение новой системы в Казахстане, по его мнению, позволит значительно сократить по времени и упростить процедуры оформления грузов, прибывающих в порт из РК. Это принесет дополнительную выгоду и порту, и казахстанским производителям, и транспортным компаниям. Ведь именно из этого большого совместного терминала в Ляньюньгане идут контейнерные поезда до границы с Казахстаном. Они переправляют грузы, пришедшие по морю, через всю территорию Китая по крупной транспортной артерии Лунхай - Лансинь. Еженедельно по ней отправляется 10 составов поездов до Астаны, Алматы, Ташкента и далее в страны Центральной Азии и Турцию. Самый длинный путь - от Ляньюньгана до Стамбула - занимает 15 дней.

Кстати, пуск этой и еще одной линии контейнерных поездов состоялся из Казахстана. В ходе телемоста Казахстан - Китай - Транзитный мост Евразии в июне текущего года Президент РК Нурсултан Назарбаев и Председатель КНР Си Цзиньпин вместе дали старт двум новым проектам. Первый поезд с морскими контейнерами отправился из порта Ляньюньган в Центральную Азию и Турцию, а по второму маршруту - из сухого порта СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» в китайский город Чэнду.

- Транспортный коридор от Хоргоса до порта Ляньюньган играет ключевую роль для экономик Казахстана и Китая, - подчеркнул Лю Бинь. - Мы планируем поставлять экзотические фрукты из Вьетнама, стран Юго-Восточной Азии и из Южного Китая через Ляньюньган и дальше по транспортному коридору в Казахстан и Центральную Азию. Кроме того, казахстанские производители могут использовать транспортный коридор и порт для экспорта своей продукции в Японию и Южную Корею. В этих странах востребованы казахстанская мука, мучные изделия и мясная продукция.

Так, порт Ляньюньгана открывает «выход к морю» для казахстанских экспортных товаров. И потенциал у него огромный, контейнерные суда отсюда отправляются в разные страны по 60 направлениям, грузооборот порта достигает 200 млн тонн в год.

Райская провинция

Филиал рая, согласно китайским поверьям, находится именно в провинции Чжэцзян. Старинная поговорка гласит: «На небесах есть рай, на земле есть Сучжоу и Ханчжоу». Именно в провинции Чжэцзян в Ханчжоу находятся плантации элитного зеленого чая сорта Лунджин, или Колодец дракона, музей китайского шелка и штаб-квартира интернет-гиганта Ali Baba Group.

Но для участников пресс-тура эта провинция запомнилась не только как родина шелка и чая. В Чжэцзяне расположены две ключевые точки на маршруте нового Шелкового пути. Первая - крупный сухой порт города Иу. Сейчас построена и запущена только первая очередь, позволяющая обрабатывать 400 тыс. стандартных контейнеров в год.

Первый поезд Иу-Синьцзян - Европа был запущен в 2014 году, а сегодня действуют уже 8 маршрутов. Поезда идут в страны Центральной Азии, Иран, Афганистан, Россию, Беларусь, Латвию, до британского Лондона и испанского Мадрида. Протяженность магистрали между крайними ее точками в Китае и Европе - 13 тыс. км, поезда проходят ее за 18 дней.

- Казахстан для нас - важный стратегический партнер. Несмотря на то, куда мы хотим перевозить свой груз - в страны Европы, в Москву, Тегеран, - все равно он будет проходить через территорию Казахстана. И кроме того, торговые отношения с вашей страной имеют давнюю историю, здесь в Иу много поколений жителей занимались грузоперевозками из Китая в Казахстан, - подчеркнул, беседуя с журналистами, Фан Шу Дон, заместитель директора компании «Тем Нон» - оператора сухого порта в Иу.

Но небольшой, по меркам Китая (всего 1,5 млн жителей), город Иу был выбран крупным узловым центром нового Шелкового пути, опираясь не только на железнодорожные перевозки. Здесь, как и в Ляньюньгане, есть мультимодальная логистическая система: после таможенной обработки в Иу контейнеры по железнодорожной ветке идут в следующую ключевую точку транспортного коридора, размещенную в провинции Чжэцзян, - морской порт Нинбо - Чжоушань.

Порт в городе Нинбо - крупнейший в Китае по объемам перевалки грузов и уникальный по способности принимать суда водоизмещением более 400 тыс. тонн. Здесь располагается нефтяной терминал для судов до 250 тыс. тонн, а также причал для погрузки железной руды для судов водоизмещением более 200 тыс. тонн. Всего - 39 глубоководных причалов. Кроме того, в порт Нинбо - Чжоушань прибывает до 300 контейнеровозов в месяц из разных стран мира.

Интересной особенностью городов Иу и Нинбо, напрямую связанной с грузоперевозками, стало большое число работающих в этих городах казахстанских бизнесменов, а также китайских предпринимателей, заинтересованных в построении совместного бизнеса. Один из них - Джин Сяу Мин, занимающийся экспортом ювелирных изделий из КНР в РК, - рассказал о своей мечте импортировать в Китай алматинские яблоки.

- Я слышал, что Алматы славится как яблочный город. Мне рассказывали, что у вас одно яблоко по весу может достигать килограмма. Я таких еще не видел, но очень хотелось бы посмотреть, попробовать и начать импортировать алматинский апорт в Китай. Если это удастся, уверен, продукт из Казахстана будет пользоваться большой популярностью у нас, - поделился планами Джин Сяу Мин.

Четыре года назад он уже открыл представительство своей компании в Алматы. Помимо импорта в КНР казахстанских яблок, китайский бизнесмен планирует построить в южной столице склад международных товаров.

Темно-зеленый остров

Так переводится с китайского название Циндао - крупного портового города на берегу Желтого моря, к юго-востоку от Пекина. В Казахстане о нем знают больше благодаря популярной марке пива.

Историки утверждают, что первые человеческие поселения появились на территории нынешнего Циндао около 6 000 лет назад. Этот древний город всегда был важнейшим портом, военной базой и промышленным центром провинции Шаньдун, главным образом благодаря большой прибрежной зоне протяженностью более 25 километров и развитому международному морскому порту. Это второй по величине внешнеторговый порт КНР, седьмой в мире по объемам обработки грузов. За прошлый год грузооборот здесь превысил 500 млн тонн.

Циндао имеет торговые связи с 700 портами 180 стран мира. При этом активно развиваются связи между портом и странами Центральной Азии. Только за первое полугодие 2017 года международный транзит от Циндао до стран ЦА превысил 9 тыс. стандартных грузовых контейнеров. В рамках реализации программ развития нового Шелкового пути этот порт также становится доступным для казахстанских экспортеров, а кроме того, через эти морские ворота приходят многие товары, поступающие затем в нашу страну по сухопутным маршрутам.

- Например, автомобили и текстильные изделия из Японии и Кореи, в основном прибывая именно к нам, транспортируются затем в Казахстан, - рассказал заместитель президента корпорации порта Циндао Ма Баолянь. - В прошлом году из КНР до РК и затем в страны Центральной Азии отсюда отправлено около 20 тыс. контейнеров.

Но уникален порт Циндао даже не объемами обработки грузов и обширными торговыми связями. Здесь находится единственная в Китае полностью автоматизированная «умная пристань», позволяющая вести разгрузку контейнеров, распределение их на хранение, а также погрузку на суда без участия людей. Всеми процессами дистанционно управляет компьютерная система, работу которой контролируют несколько операторов.

- Эта технология будет передаваться в Казахстан, - поделился радостной новостью заместитель генерального директора порта Циндао Ян Цземинь. - Наша команда выполняет весь процесс - от концептуального проектирования автоматической контейнерной «умной пристани» до выполнения операций погрузки и разгрузки. Конкретные сроки передачи технологии и подготовки специалистов пока на стадии обсуждения. В то же время технологией автоматической контейнерной пристани уже интересуются не только все порты Китая, но и компании-операторы морских и сухих портов из других стран.

Ворота в Китай

Завершением пресс-тура стала вторая важнейшая ключевая точка нового Шелкового пути - Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» на границе Казахстана и Китая, крупный железнодорожный узел и точка стыковки программы КНР «Экономический пояс Шелкового пути» и программы «Нұрлы жол».

С китайской стороны новую инфраструктуру Хоргоса начали строить в 2013 году. Только в создание железнодорожной станции было вложено 1 млрд 970 млн юаней (около 100 млрд тенге). Сейчас объем грузоперевозок на станции Хоргос в КНР составляет 1,5-1,6 млн тонн в год.

- С развитием проекта «Один пояс - один путь» здесь многие страны начали создавать свои логистические мощности, объем грузоперевозок постоянно растет, - отметил начальник управления станции Хоргос (КНР) Ма Инон. - По итогам текущего года планируем достичь объема грузоперевозок в 2 миллиона тонн.

Китайский участок нового Шелкового пути, начавшийся от Ляньюьгана на востоке, в Хоргосе, в своей западной части стыкуется с казахстанской частью трансконтинентального евразийского транспортного коридора. Дальше поезда через пункт пропуска приходят на станцию Алтынколь и движутся через территорию Казахстана, повторяя древние маршруты Шелкового пути.

Здесь следует напомнить, что впервые идею о возрождении этого крупнейшего евразийского торгового маршрута и создании вдоль него общего пространства сотрудничества Председатель КНР Си Цзиньпин озвучил в 2013 году, находясь с визитом в Казахстане. Ценность и своевременность этой идеи подчеркнул и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая в Пекине на международном форуме «Один пояс - один путь».

- Прошло четыре года. Как будто Вы знали, что некоторые заинтересованные стороны начнут работать против глобализма, попытаются добиться того, чтобы каждая страна замкнулась в себе. Все в мире задаются вопросом: а как дальше будет развиваться сотрудничество? И в это время ответ - «Один пояс - один путь» - это новая парадигма, схема сотрудничества, - отметил тогда Нурсултан Назарбаев, обращаясь к Председателю КНР.

Президент РК подчеркнул, что двустороннее сотрудничество Казахстана с Китаем можно считать образцовым. Возрождение Шелкового пути приносит ощутимые результаты, рост товарооборота между РК и КНР по итогам прошлого года составил 30%.

Как было отмечено на форуме, инициатива «Один пояс - один путь» объединяет экономические интересы стран с суммарным населением 4,4 млрд человек. При этом Центральная Азия обретает новое стратегическое значение, становится главным мостом между крупнейшими рынками мира.