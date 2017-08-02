СМИ: пилоты аэроклубов за деньги перевозят мигрантов из Бельгии в Британию

По данным газеты, в июле голландская полиция задержала двух британских летчиков, которые признались, что намеревались перевезти из Бельгии в Великобританию группу нелегалов из Албании. Они должны были прибыть в Бельгию через соседние Нидерланды, но были задержаны на бельгийско-голландской границе и дали признательные показания.

По информации издания, в качестве базы для переправки нелегальных мигрантов использовался аэродром аэроклуба Зорсель-Малле в 20 километрах от Антверпена. Его президент Паскаль Кемпенарс заявил, что ничего не слышал о незаконном использовании аэродрома, но не исключил, что это могло происходить в ночное время, когда в аэроклубе никого нет.





В свою очередь, в федеральной полиции Бельгии заявили, что не располагают доказательствами фактов авиаперевозок нелегалов в Великобританию, пишет издание.





Александр Шишло