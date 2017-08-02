СМИ: пилоты аэроклубов за деньги перевозят мигрантов из Бельгии в Британию
2 августа 2017, 15:24
За перевозку британские летчики брали по одной тысяче евро с каждого пассажира.
Британские пилоты малых самолетов типа Cessna 172 или Piper Chieftain используют аэродромы авиаклубов в Бельгии для перевозки нелегальных транзитных мигрантов в Великобританию, сообщила газета Libre Belgique, передает РИА Новости.
"Перевозчики организовали рейсы для мигрантов в Великобританию с нашей (бельгийской — ред.) территории", — пишет издание.
По данным газеты, в июле голландская полиция задержала двух британских летчиков, которые признались, что намеревались перевезти из Бельгии в Великобританию группу нелегалов из Албании. Они должны были прибыть в Бельгию через соседние Нидерланды, но были задержаны на бельгийско-голландской границе и дали признательные показания.
За перевозку британские летчики брали по одной тысяче евро с каждого пассажира.
По информации издания, в качестве базы для переправки нелегальных мигрантов использовался аэродром аэроклуба Зорсель-Малле в 20 километрах от Антверпена. Его президент Паскаль Кемпенарс заявил, что ничего не слышал о незаконном использовании аэродрома, но не исключил, что это могло происходить в ночное время, когда в аэроклубе никого нет.
В свою очередь, в федеральной полиции Бельгии заявили, что не располагают доказательствами фактов авиаперевозок нелегалов в Великобританию, пишет издание.
Александр Шишло
Фото CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172
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