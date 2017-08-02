АО «Страховая компания «Казахмыс» сообщило об изменениях в составе Службы внутреннего аудита

АО «Страховая компания «Казахмыс» (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменениях c 31 июля 2017 года в составе Службы внутреннего аудита:

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