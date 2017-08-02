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АО «Страховая компания «Казахмыс» сообщило об изменениях в составе Службы внутреннего аудита

 

АО «Страховая компания «Казахмыс» (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменениях c 31 июля 2017 года в составе Службы внутреннего аудита:

- Досрочно прекращены полномочия Жазылбековой Жанны Рахимовны в качестве специалиста Службы внутреннего аудита.

- Таймбетова Индира Оралбековна назначена специалистом Службы внутреннего аудита.

2 августа 2017, 15:21
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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