АО «Страховая компания «Казахмыс» сообщило об изменениях в составе Службы внутреннего аудита
АО «Страховая компания «Казахмыс» (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменениях c 31 июля 2017 года в составе Службы внутреннего аудита:
- Досрочно прекращены полномочия Жазылбековой Жанны Рахимовны в качестве специалиста Службы внутреннего аудита.
- Таймбетова Индира Оралбековна назначена специалистом Службы внутреннего аудита.
2 августа 2017, 15:21
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи
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