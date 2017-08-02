В ведение КНБ перешла Государственная техническая служба

Республиканское предприятие «Государственная техническая служба» Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан переименовано в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная техническая служба» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Это значит, что теперь предприятие перешло в ведение КНБ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В постановлении Правительства РК говорится, что КНБ определен уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятия.

КНБ должен внести на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК изменения в устав предприятия, провести государственную перерегистрацию предприятия в органах юстиции.

«Министерству информации и коммуникаций Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить принятие мер по передаче в Комитет национальной безопасности Республики Казахстан оборудования для реализации проектов централизованного управления сетями телекоммуникаций, единого шлюза доступа к интернету, службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра мониторинга информационных систем», — говорится в тексте постановления.

Документ вводится в действие со дня его подписания.

«Государственная техническая служба» работает в сфере информатизации, электронного документа и электронной цифровой подписи, в области связи, телерадиовещания. Предприятие создано в 2008 году. Сначала это был «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» Министерства связи и информации Республики Казахстан. В 2013 году переименовано в «Государственную техническую службу» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, в 2014 году — в «Государственную техническую службу» Агентства Республики Казахстан по связи и информации, в 2015 году — в «Государственную техническую службу» Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в 2016 году — в «Государственную техническую службу» Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан».