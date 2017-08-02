Aston Martin начал рассекречивать новое поколение Vantage

До появления нового поколения Aston Martin Vantage осталось относительно немного времени, и британцы решили, что пора напомнить общественности о грядущем событии, пишет пишет Автовести





Правда, фотографии к будущей новинке имеют косвенное отношение – они изображают предсерийную версию суперкара, да еще и покрытую фирменным камуфляжем. Зато новый Vantage, как официально заявили британцы, будет выполнен ровно в том же стиле, что и прототип. В стиле этом, к слову, отчетливо просматриваются черты не столько последней новинки марки – суперкара DB11 – а, скорее, прототипа DB10, созданного для очередного фильма о Джеймсе Бонде.





Построят Vantage, впрочем, на платформе DB11, несколько ее укоротив. Это сделает суперкар легче и жестче по сравнению с предшественником, что должно положительно сказаться на его маневренности. Первый мотор для новинки также позаимствуют у DB11 – это четырехлитровый V8 разработки Mercedes-AMG.

В случае с Vantage, как ожидается, он будет развивать около 500 л.с., а работать мотору предстоит либо с шестиступенчатой механикой, либо с роботизированной коробкой. В итоге время ускорения до 100 км/ч, как прогнозируется, должно уменьшиться с нынешних 6,8 с до примерно шести секунд.





Дебютирует Aston Martin Vantage V8 ближе к концу года. Несколько позже британцы представят версию с мотором V12 объемом 5,2 л – суперкар по имени DB11 с таким двигателем тратит на разгон до сотни всего 3,9 секунды. Но, весьма вероятно, будет у Vantage и еще более хардкорная модификация, разработкой которой займется подразделение AMR.



