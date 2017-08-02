Крушение яхты на турецком курорте унесло три жизни

В районе курортного Мармариса спасатели нашли тела 3 человек,





Сообщалось, что на борту находились 11 человек, 8 из них удалось спасти. РИА Новости со ссылкой на представителя береговой охраны Мармариса передает, что на яхте были только граждане Турции.

Ранее турецкие СМИ распространили информацию о том, что в открытом море в районе Бозбуруна затонуло судно с отдыхающими.