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Крушение яхты на турецком курорте унесло три жизни

2 августа 2017, 16:06

Появилась информация о жертвах кораблекрушения, которое произошло у турецкого берега.

В районе курортного Мармариса спасатели нашли тела 3 человек, передает телеканал НТВ.

Как передает агентство IHA, они стали жертвами крушения туристической яхты.

Ранее турецкие СМИ распространили информацию о том, что в открытом море в районе Бозбуруна затонуло судно с отдыхающими.

Сообщалось, что на борту находились 11 человек, 8 из них удалось спасти. РИА Новости со ссылкой на представителя береговой охраны Мармариса передает, что на яхте были только граждане Турции.

Фото: ntv.com.tr

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