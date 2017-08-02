Крушение яхты на турецком курорте унесло три жизни
2 августа 2017, 16:06
Появилась информация о жертвах кораблекрушения, которое произошло у турецкого берега.
В районе курортного Мармариса спасатели нашли тела 3 человек, передает телеканал НТВ.
Как передает агентство IHA, они стали жертвами крушения туристической яхты.
Ранее турецкие СМИ распространили информацию о том, что в открытом море в районе Бозбуруна затонуло судно с отдыхающими.
Сообщалось, что на борту находились 11 человек, 8 из них удалось спасти. РИА Новости со ссылкой на представителя береговой охраны Мармариса передает, что на яхте были только граждане Турции.
Фото: ntv.com.tr
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