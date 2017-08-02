14 лет провела девочка в детском доме из-за сообщения врачей роддома о ее смерти
2 августа 2017, 16:10
Мать думала, что ее ребенок умер из-за недовеса.
В Акмолинской области работники перинатального центра лишили девочку родительской заботы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры региона.
На протяжении 14 лет при живых родителях девочка воспитывалась в детских домах.
Как выяснилось, ребенок родился весом 950 гр., состояние при рождении было крайне тяжелое, и девочку перевели в реанимационное отделение. Мать ребенка рассказала, что в перинатальном центре ей сообщили о смерти ребенка из-за недовеса. Поэтому дальнейшей судьбой дочки она и не интересовалась. Сотрудники же перинатального центра составлен акт на брошенного ребенка, и его передали в дом ребенка, а в последующем в Аккольский детский дом.
В настоящее время девочка передана родителям. В отношении работников перинатального центра инициирована проверка.
"Прокуратурой Акмолинской области проведен анализ состояния законности по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анализ указал на отсутствие взаимодействия между органами опеки попечительства и внутренних дел по розыску родителей детей", - отметили в прокуратуре области.
фото: youtube.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871255-9afcece858343af9eeefb34196b85cff
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...