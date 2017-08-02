14 лет провела девочка в детском доме из-за сообщения врачей роддома о ее смерти

На протяжении 14 лет при живых родителях девочка воспитывалась в детских домах.

Как выяснилось, ребенок родился весом 950 гр., состояние при рождении было крайне тяжелое, и девочку перевели в реанимационное отделение. Мать ребенка рассказала, что в перинатальном центре ей сообщили о смерти ребенка из-за недовеса. Поэтому дальнейшей судьбой дочки она и не интересовалась. Сотрудники же перинатального центра составлен акт на брошенного ребенка, и его передали в дом ребенка, а в последующем в Аккольский детский дом.





В настоящее время девочка передана родителям. В отношении работников перинатального центра инициирована проверка.





"Прокуратурой Акмолинской области проведен анализ состояния законности по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анализ указал на отсутствие взаимодействия между органами опеки попечительства и внутренних дел по розыску родителей детей", - отметили в прокуратуре области.